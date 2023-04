La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha realizado este jueves un llamamiento al «compromiso colectivo» de los vascos para impulsar «la soberanía y avanzar como pueblo» de cara al Aberri Eguna que se desarrollará el próximo domingo. Además, cree en el futuro debe haber una celebración «unitaria» entre fuerzas nacionalistas con «unos mínimos» consensuados.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua ha considerado que existe un «pulso nacional» en Euskadi. «Somos un país pequeño en un gran mundo globalizado, con todo lo que esto supone, y esto para un pueblo pequeño como el nuestro supone más un hándicap que otra cosa», ha añadido.

A su juicio, en la actualidad, «los aires de autoritarismo cobran fuerza y a veces soplan como un auténtico vendaval». «Creo que, más que nunca, como pueblo pequeño que somos y que nos tenemos que defender de todas estas oleadas, conviene, nos hace falta y es perentorio ir avanzando en la democracia, en la soberanía y responder a este reto que tenemos de persistir como pueblo, con un idioma antiguo, pero que siempre está amenazado, y responder como comunidad ante todos esos retos globales y también a los que tenemos como país», ha remarcado.

En este contexto, ha recordado que el próximo domingo EH Bildu celebrará en Pamplona el Aberri Eguna con el lema 'Maite dugun herria (El pueblo que queremos)'. «El compromiso colectivo del que siempre ha dado muestras este pueblo es más necesario que nunca», ha subrayado.

Aberri eguna unitario

En cuanto al hecho de que no se desarrolle un Aberri Eguna conjunto entre partidos nacionalistas, ha recordado que existe un llamamiento para este próximo sábado realizado por 'Euskal Herria Batera', iniciativa a favor de la celebración unitaria de un Día de la Patria Vasca y que ha emplazado a «todos los agentes sociales, políticos, sindicales, culturales, académicos y deportivos» a participar en un acto conjunto en San Sebastián, en el que ella estará presente.

«El Aberri Eguna unitario debe ser una realidad. Son muchos años en los que no se ha podido hacer, pero creo que no es tan difícil ponernos unos mínimos en los que todos y todas estaríamos de acuerdo, incluso fuerzas como pueden ser otras que no son las eminentemente abertzales o nacionalistas o independentistas que también podrían ponerse de acuerdo en esos mínimos para la defensa de este país, y para que todos y todas podamos vivir mejor», ha manifestado.

En su opinión, esto «es posible» y espera que «se haga realidad». «A veces lo vivimos con una ensoñación, pero no es ensoñación, puede ser una realidad palpable, y no es tan difícil», ha indicado.

Mertxe Aizpurua ha señalado que las fuerzas que se declaran independentistas o soberanistas son las que tienen mayoría en estos momentos en Euskadi, «además muy homogénea, repartida por todo el territorio». También ha subrayado la implantación que tiene EH Bildu en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

«Antes había otro pulso diferente, más en la calle que en las instituciones, y ahora puede ser que las instituciones hayan cobrado la fuerza que antes no tenían. Pero creo que no hay posibilidad de avanzar si no hay un pulso social en la calle, y este existe», ha concluido.