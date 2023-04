La Generalitat pondrá en marcha de manera "inmediata" en Montanejos la oficina técnica post emergencia tras el incendio

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este martes que la Generalitat Valenciana pondrá en marcha, de manera «inmediata», la oficina técnica post emergencias por el incendio declarado el pasado 23 de marzo en la localidad castellonense de Villanueva de Viver, que quedó controlado el pasado viernes tras afectar a 4.700 hectáreas de alto valor ecológico y con un perímetro de 50 kilómetros.

Bravo se ha reunido este martes con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el incendio, que obligó a desalojar a 1.500 vecinos de diez localidades y pedanías de la zona. La consellera les ha trasladado que «de manera inmediata» se va a poner en marcha la oficina técnica post emergencia, cuya sede estará en Montanejos y desde la cual «se dará todo el apoyo técnico necesario a los ayuntamientos para poner en marcha las valoraciones de los datos ocasionados por el incendio».

De hecho, ha precisado que la oficina estará «en cuanto el Ayuntamiento indique el espacio para atraer la infraestructura necesaria y el personal», ha dicho en declaración a los medios en esta localidad, donde se ha celebrado la reunión.

La titular de Interior ha detallado que, una vez creada la oficina, «los técnicos se desplazarán a los distintos municipios y será la Generalitat la institución que aporte el equipo de peritos que deberá realizar a la mayor brevedad las evaluaciones de daños en infraestructuras públicas y privadas que se han visto dañadas a causa del fuego».

En esta línea, ha apuntado que la voluntad es de la Generalitat es «aprobar el decreto de indemnizaciones lo antes posible», de manera que la próxima semana el Consell acordará el inicio del expediente para «poner en marcha la maquinaria administrativa y que los vecinos puedan recibir cuando antes la indemnización».

Asimismo, ha anunciado a los alcaldes que el Consell está preparando el Plan de Recuperación tanto para la comarca del Alto Palancia, tras los incendios del verano pasado, como para el Alto Mijares, «con medidas para reducir los efectos de la despoblación, incentivar la actividad agrícola y medidas para potenciar el turismo».

«Sabemos lo fundamental que resulta cuidar este entorno natural para que siga siendo reclamo y recibir visitantes», ha recalcado la consellera, que ha subrayado que trabajarán en un plan con medidas para el ámbito agrícola, turístico y medioambiental para dimensionar la economía de estas poblaciones".

Montán, la más afectada

En cuanto a una primera valoración de daños, la consellera ha indicado que los alcaldes les han trasladado diferente afectación según las poblaciones, aunque le han transmitido, especialmente preocupación por los daños en cultivos agrícolas. En el caso de Villanueva de Viver, la alcaldesa ha indicado también daños en algunas infraestructuras agrícolas.

No obstante, ha hecho hincapié en que aún no hay un montante «ni siquiera aproximado, hasta que los peritos no empiecen a actuar». En todo caso, ha dicho que Montán es el municipio más afectado, porque el fuego alcanzó a todo su perímetro y con llamas concentradas durante mayor tiempo.

Bravo, que previamente ha visitado los municipios de Villanueva de Viver y Fuente la Reina, ha puesto a su disposición todos los recursos de los que dispone la administración autonómica con el objetivo de recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible. «Tras la emergencia, nuestro objetivo fundamental es que la tramitación administrativa sea ágil para la vuelta a la normalidad y que las ayudas lleguen cuanto antes a las personas afectadas».

El incendio de Villanueva de Viver ha afectado a un total de 4.723 hectáreas, de las cuales 3.600 hectáreas son de superficie forestal y el resto, 269, se corresponden a terreno no forestal.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) es el organismo responsable de coordinar todas las actuaciones de los diferentes departamentos del Consell y con otras administraciones públicas para conseguir la vuelta a la normalidad de todas las zonas que se han visto afectadas por el incendio forestal.

La consellera ha recordado que durante la emergencia se ha trabajado con los distintos departamentos de la Administración para la restitución de los servicios esenciales. «Se ha gestionado la recuperación del suministro de agua, su análisis de potabilidad, el suministro eléctrico y telefonía. Además, para la vuelta a los municipios afectados, también se ha atendido previamente la limpieza de carreteras o las particularidades sanitarias de los distintos vecinos que tuvieron que abandonar sus municipios ante el avance del incendio», ha concluido.