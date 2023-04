La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado este lunes a Junts de haber cambiado de siglas pero no de formas: «Lamentamos que en Junts no han terminado con la corrupción, y esto es así porque han podido cambiar las siglas en los últimos años pero no las formas», en alusión a la extinta CDC.

Lo ha sostenido en rueda de prensa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Por ello, considera que es responsabilidad de Junts, y en primera persona de Borràs -que también es la presidenta suspendida del Parlament--, actuar al respecto, destacando que si esto hubiera pasado en ERC ya no estaría y hubiera dimitido. Tras reivindicar que se debe combatir, erradicar y no tolerar la corrupción, ha emplazado a Junts a «dar un paso adelante» en este sentido para que no quede afectado el Parlament y a ponerse a trabajar todos para buscar una solución. Y es que, según Vilalta, hay que proteger las instituciones catalanas y el independentismo en su conjunto, y evitar que queden «manchados por sombras de corrupción». «Pese a las declaraciones de Borràs, esto no tiene nada que ver con la represión política que sufre el independentismo, exiliados como Carles Puigdemont o presos políticos como Jordi Turull, Oriol Junqueras y Dolors Bassa. Mezclarlo todo es blanquear mucho la represión», ha sostenido. Pese a constatar que la sentencia de Borràs no es firme, ha defendido que deben regirse en base a lo que establece el reglamento del Parlament y ha añadido que actuarán «en función de lo que vaya pasando», también a la espera de lo dicte la Junta Electoral Central (JEC). En caso de que Borràs pierda el acta, Vilalta considera que puede ser «una oportunidad para rehacer el acuerdo entre el movimiento independentista para volver a poner las bases para elegir quién debe presidir el Parlament y el consenso en la estrategia hacia la república catalana». «Defendemos que la presidencia del Parlament la debe tener alguien del movimiento independentista, que represente la mayoría independentista que tenemos en el Parlament», ha remarcado. Sumar Ante el lanzamiento de la plataforma política Sumar de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Vilalta ha manifestado su respeto y no ha querido pronunciarse sobre el hecho que no cuenten de momento con Podemos. Sí ha lamentado que la izquierda española haya sido, «en demasiadas ocasiones, poco ambiciosa con las políticas más progresistas y de raíz democrática, y en la defensa de derechos», y ha puesto como ejemplo la reforma laboral y cuestiones relacionadas con el proceso independentista.