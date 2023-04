El PSOE-A recomienda "no ponerse malos" en Semana Santa porque "no se va a reforzar ni sustituir" a sanitarios

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha aconsejado a los andaluces «no ponerse malos» en esta Semana Santa «porque el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido que no hay que reforzar ni sustituir a los sanitarios, que tienen unas merecidas vacaciones, con lo cual tenemos problemas, más de los que teníamos, para cubrir la asistencia sanitaria».

Así lo ha señalado este Sábado de Pasión en una atención a medios en Estepona (Málaga), desde donde ha lamentado que «si es por el Gobierno andaluz, protegidos no vamos a estar».

Férriz ha puesto de manifiesto cómo continúan las listas de espera, que «siguen siendo indecentes», ha dicho; o cómo siguen dando cita para el médico de cabecera «con 14 ó 15 días de plazo». Mientras esto sucede, los profesionales sanitarios, ha asegurado la portavoz socialista, «están exhaustos» y los sindicatos mayoritarios están organizando concentraciones y huelga.

A pesar de ello, ha afirmado Férriz, el Gobierno andaluz sigue «haciendo oídos sordos a lo que reclama la ciudadanía, que hace unos días salía a la calle a gritar que la sanidad pública no se vende, que la sanidad pública se defiende».

En este sentido, la portavoz socialista ha destacado, además, que el Gobierno de Juanma Moreno, «borracho de mayoría absoluta» y «con una »soberbia bestial, no se entera de que la sanidad pública es lo que nos hace iguales y que no vamos a parar hasta que no vuelva a ser lo que era, sobre todo en este tiempo en el que estamos viendo cómo para la sanidad pública no hay recursos, pero para la sanidad privada, todo".

Así, ha insistido en criticar cómo se está «regando con millones a clínicas y hospitales privados y abriéndole las puertas de la Atención Primaria para que puedan asaltar también los centros de salud y consultorios».