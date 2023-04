El presidente del Ejecutivo autonómico y secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que el Gobierno de Aragón no pondrá «ningún obstáculo político» al proyecto de la nueva Romareda.

Así lo ha indicado este sábado, en un acto en el barrio de las Delicias en Zaragoza, en el que ha acompañado a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Lola Ranera, para presentar el programa de barrios del PSOE.

Con respecto al proyecto de construcción de la nueva Romareda, ha explicado Javier Lambán, había dos posibilidades, «que se le regalara a la ciudad» un nuevo estadio o que «se le regalara a un grupo inversor privado la Romareda con unas perspectivas de negocio absolutamente fascinantes para ellos».

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, «ha tenido mayoría absoluta en la derecha para la segunda, es decir, para regalarle La Romareda a un grupo inversor», ha lamentado Lambán, añadiendo que «ya no hay remedio ni vuelta atrás», puesto que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes los pliegos que permitirán la enajenación del derecho de superficie a 75 años de la parcela deportiva del campo de fútbol y otros 20.500 metros cuadrados de usos terciarios edificables.

«Desde el Gobierno de Aragón no vamos a poner ningún obstáculo político para que todo lo que tenga que ver con La Romareda siga su camino», ha zanjado.

Con respecto a este tema, la también actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado que el equipo de gobierno PP-Cs no haya querido llegar a acuerdos. «Tenían sus 16 votos y han tirado para adelante. Tanto es así que yo me he enterado de los pliegos por los medios de comunicación», ha apostillado.

Por su parte, también ha garantizado que los socialistas en el Consistorio zaragozano no van a obstaculizar «en ningún caso» la construcción de la nueva Romareda. Un estadio, ha continuado, que podría estar construido desde 2005 si no se hubiese judicializado por parte del PP.