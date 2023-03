La dirección de Ford rebaja la edad de prejubilación a los 55 años en su propuesta para el ERE

La dirección de Ford España ha presentado este viernes a los sindicatos su propuesta de acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende aplicar a 1.144 trabajadores, en la que rebaja hasta los 55 años la edad para acogerse al programa de prejubilaciones, frente a los 56 que planteaba al inicio de las negociaciones.

Este viernes se ha celebrado la sexta reunión de la comisión de negociación del ERE, en la que la empresa ha planteado su propuesta para resolver el excedente de personal a través del programa de prejubilaciones y el programa de indemnizaciones por despido, con inscripciones hasta el 30 de junio y salidas hasta el 31 de diciembre.

Respecto al programa de prejubilaciones, se podrán acoger todos los empleados de Ford España nacidos entre el uno de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1968, es decir, la plantilla de 63 a 55 años cumplidos a 31 de diciembre --inicialmente la empresa proponía 56 años--, excepto aquellos vinculados por un contrato de acceso a la jubilación parcial.

Los trabajadores de entre 55 y 56 años recibirán un complemento a las prestaciones públicas de desempleo del 80% del salario neto regulador y los mayores de 57 años tendrán el 85%

En cuanto al programa de indemnizaciones por despido, de acuerdo a la propuesta de la empresa, serían elegibles todos los empleados de Ford España nacidos desde el 1 de enero 1960, con excepción de aquéllos vinculados por un contrato temporal, de relevo o de acceso a la jubilación parcial.

Los empleados de hasta 54 años cumplidos recibirían una indemnización equivalente a 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades de salario bruto anual y un mínimo de una anualidad, con una mejora de 20.000 euros brutos de indemnización adicional a la cantidad correspondiente. Los empleados con 55 a 63 años percibirían una indemnización según las tablas especificas del convenio.

Los sindicatos deberán valorar ahora la propuesta de la empresa. El mayoritario, UGT, reclamaba en la anterior reunión del martes una rebaja en la edad para poder acogerse a los planes de acompañamiento hacia la jubilación, a los 54 y 53 años, así como ampliar la vigencia de ese plan hasta el 31 de diciembre, una cuestión que sí se ha contemplado. Además, pedía «ofertar unas cantidades de indemnización lo suficientemente atractivas», así como «posibilidades reales de recolocación laboral», para que se acogiera personal más joven.

Por su parte, STM ha explicado que, a su juicio, la propuesta «mejora sensiblemente» las anteriores con la rebaja de la prejubilación de 55 a 56 años, que permita que el número de empleados que pueden acogerse de forma voluntaria aumente. También ha destacado la ampliación del periodo de salida hasta el 31 diciembre, ya que inicialmente se había previsto el 30 de junio.

No obstante, ha señalado que no se contemplan algunas propuestas que efectuó STM como «respetar la antigüedad», recuperar trabajos subcontratados o reducir el número de puestos afectados no se han cumplido, como tampoco su petición de que se refleje expresamente por escrito que las salidas sean voluntarias.

La próxima reunión tendrá lugar el lunes a las 10 horas.