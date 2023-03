La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido, tras conocerse que el secretario general de la Presidencia, Francisco Martín, será el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, que lo que ve es que «en la pedrea no les queda a nadie ya, nadie que no tenga bono térmico o que no tenga un problema añadido».

En un acto del Gobierno regional en Getafe, la dirigente madrileña ha sostenido que «todavía es pronto para hablar acerca del perfil del que será el nuevo delegado del Gobierno en Madrid» pero le ha deseado «todos los éxitos» porque la región tiene «problemas que nos han dejado de crecer en materia por ejemplo de seguridad ciudadano». «Si en esa ocasión, en lugar de tener un delegado del PSOE tenemos un delegado del Gobierno a lo mejor lo podremos conseguir», ha lanzado a continuación. Para Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que deja «es una factura inasumible». Así, ha enumerado que van «42 ministros, cinco crisis de gobierno, cinco (son) los ministros ya cambiados de Sanidad, cinco delegados del Gobierno, 400 millones de publicidad institucional en tan solo dos años, 700 agresores sexuales beneficiados por sus políticas, más de 130 'decretazos', 42 subidas de impuestos, un billón y medio con b de endeudamiento público». «Y hoy hemos conocido que la renta pér capita en España se ha deslomado y ha vuelto a niveles del año 2018» , ha apuntado, para a continuación reiterar que considera que «en Moncloa no hay nadie al volante».