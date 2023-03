Vaquero (PP) dice que "la fractura interna del PSOE" es una "amenaza" para el proyecto de unión de estaciones

La portavoz del PP Aragón, Mar Vaquero, ha alertado este lunes contras «las amenazas» que se ciernen sobre el proyecto de la unión de estaciones de esquí: «la desidia y la negligencia de Lambán, la fractura interna del PSOE y las zancadillas en el cuatripartito».

En rueda de prensa, ha afirmado que el Ejecutivo de Javier Lambán quiere activar deprisa este proyecto, que lleva «ocho años guardado en los cajones» y ha comentado que CHA «tiene la intención de paralizar los fondos de la UE».

«La unión de estaciones tiene que ser sí o sí, con fondos o sin fondos» porque «es un proyecto estratégico para Aragón, supone la aportación de más del 10 por ciento del PIB de la Comunidad y es un medio de vida para todo el Alto Aragón».

Vaquero se ha quejado de que la oposición desconoce qué está haciendo el Gobierno de Aragón para impulsar el proyecto y ha exigido al Ejecutivo «un cronograma claro donde se sepa qué va a pasar con el PIGA y la declaración de impacto ambiental, cuáles son los plazos y cuándo se podría tener» finalizado el proyecto.

«La duda más grande es si se llega a tiempo para financiarlo a través de los fondos y todo apunta a que no hay tiempo», ha continuado la portavoz del PP, quien ha recordado que el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha considerado necesaria una prórroga «porque no van a llegar a tiempo para poder financiarlo con fondos europeos, con lo que supondría perder 25 millones y pagar intereses».

«Lambán no puede jugar una vez más con la ilusión y las expectativas del Alto Aragón, no puede convertir un tema estratégico para Aragón como la unión de estaciones en un nuevo serial hasta el 28 de mayo», ha manifestado Vaquero, a cuyo juicio «Lambán está priorizando un interés personal y electoral en lugar del interés general de los aragoneses».

También ha considerado que «Lambán no puede actuar, una vez más, como un irresponsable, no puede ser que no asuma ningún tipo de irresponsabilidad», por lo que le ha exigido «que dé la cara».