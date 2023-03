Elena afirma que el nuevo decreto de Mossos incluye propuestas de sindicatos

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha asegurado este jueves que el nuevo decreto de los Mossos d'Esquadra incluye propuestas que hicieron los sindicatos policiales.

«Lo hicimos, porque hace seis meses ellos hicieron unas propuestas que han sido incorporadas», ha dicho al preguntársele por las criticas de los sindicatos en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Elena ha admitido que ha habido críticas de los sindicatos por falta de diálogo al preparar este decreto: «Lo recojo, uno tiene que pensar cuando le dicen las cosas. De este decreto hemos hablando con ellos y hemos recogido propuestas».

Ha asegurado que tras las críticas ha hablado con algunos de los sindicatos y ha acordado reunirse con alguno de ellos.

Sin cuestionamiento interno

Al preguntársele si se siente cuestionado internamente, ha replicado: «No, en absoluto. Los cuestionamientos que he encontrado los he encontrado más en la oposición, cosa que es natural sobre todo en algún caso por su inmovilismo, que no dentro del cuerpo».

En este sentido, ha afirmado que el cuerpo de Mossos «está muy acostumbrado a evolucionar, a cambiar, a crecer», y ha negado que perciba críticas internas en el cuerpo.

De otro lado, preguntado por si los Mossos tienen agentes infiltrados en movimientos sociales, lo ha negado: «Este tipo de prácticas tienen que ser, y además están fijadas, cuando hay riesgo».

Ha añadido que las infiltraciones solo se hacen con amparo judicial y ha valorado que «es inaceptable que una policía haga esto, porque esto es hacer persecución política».