Vox traslada su voluntad de desbloquear las normas urbanísticas con condiciones y Fuentes le tacha de "antisistema"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha enviado este lunes una carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la que traslada su «sincera voluntad» para aprobar la modificación de las

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, condicionado a una serie de premisas.

Vox votó a favor en la comisión de Urbanismo «de poner en marcha el avance para la necesaria actualización de las normas urbanísticas» dado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid data de 1997, aunque, una vez estudiado el borrador de dichas normas presentado por el equipo de Gobierno, se opuso en comisión a unas modificaciones que consideraba que generaban "más inseguridad jurídica que soluciones reales y que vienen condicionadas por cuestiones de carácter ideológico como la perspectiva de género, el Madrid 360 o la Agenda 2030.

En este sentido, en la carta remitida este lunes Vox expresa su voluntad de aprobar la modificación de las actuales normas urbanísticas «a los efectos de regular las nuevas realidades existentes», pero con una serie de condicionantes. En este sentido, lamenta «que el equipo de Ciudadanos en el gobierno municipal, no está dispuesto a admitir ningún cambio en el borrador de las citadas normas, pretendiendo» que se aprueban «tal y como las han presentado».

«Nos sorprende ahora tanta urgencia cuando finaliza el mandato habiendo dispuesto de casi cuatro años para realizar los cambios necesarios con un estudio tranquilo de los mismos y admitiendo una negociación con todos los grupos. Lo cual nos hace sospechar que anteponen sus intereses electorales a los intereses de los madrileño», ha subrayado.

En la misiva, Vox reitera sí como condicionantes «las imposiciones ideológicas de la izquierda, como la perspectiva de género» o «la inspiración en agendas globalistas contrarias al interés de los españoles, y por tanto de los madrileños, como la agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible». Asimismo, rechaza las propuestas relativas a cocinas industriales, la regulación de pisos turísticos, las casas de apuestas o la hibridación de usos y Estudios de Repercusión de Implantación de Usos (ERIU) al considerar que «perjudica gravemente a los madrileños».

«Estamos dispuestos a aprobar estas normas, siempre que se admita realizar las modificaciones que proponemos, pensando en todo momento en el beneficio del interés general de los madrileños, porque las mismas en modo alguno suponen un cambio ni sustancial, ni estructural, que obligue a iniciar toda la tramitación desde el principio, como se nos dice de contrario. La negativa de Ciudadanos a hacerlo evidencia su poca voluntad política al bloquear la aprobación de estas normas de urbanismo, tan necesarias para los madrileños», según alega en la misiva.

Buscan rédito electoral

En declaraciones remitidas a los medios, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha trasladado su «estupefacción» ante esa petición de Vox, «un grupo municipal que resulta inservible completamente». En este sentido, ha subrayado que la formación demuestra «que son antisistemas» y que «realmente que no quieren en ningún caso mejorar la ciudad de Madrid, apostar por la ciudad de Madrid» sino que buscan «un rédito electoral», aunque «se le ha pasado el arroz porque nadie les cree».

«Han tenido no solo cuatro meses para negociar, sino que es que han tenido un año y medio para presentar alegaciones a este expediente de modificación de normas urbanísticas. No han presentado absolutamente nada, no se han quejado absolutamente de nada. Aprobaron el expediente, el avance de este expediente hace un año y medio, diciendo que era muy bueno para la ciudad porque generaba negocio y generaba posibilidades y a día de hoy lo que asistimos es que después de otras tres semanas que han dejado perder dicen que la culpa es del equipo de Gobierno», ha argumentado.

En cuanto al anuncio del alcalde de la capital de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el próximo mandato, Vox ha trasladado su disposición a apoyar esa revisión "desde el mismo día 1 de junio próximo, con el nuevo gobierno de coalición que resulte de las próximas

elecciones municipales del 28 de mayo".

«Aunque ya sé que al igual que nosotros, te gustaría gobernar con mayoría absoluta, pero sabemos que esto no va a ser posible para ninguno de nuestros partidos (...) En Vox encontrarás a unos leales socios de gobierno, no como los que has tenido hasta ahora, siempre que tú, lógicamente, también respetes y cumplas los acuerdos a los que necesariamente habremos de llegar», le traslada.