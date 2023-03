Romero (PSC) avisa al Govern de que "hay aspectos" que no les gustan del decreto de sequía

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha avisado al Govern de que «hay aspectos» que no les gustan del decreto de medidas urgentes para paliar la sequía, que el pleno del Parlament deberá convalidar el próximo miércoles y para el que el Govern necesita recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios.

En rueda de prensa este viernes en la Cámara catalana tras la reunión del 'Govern alternatiu', Romero ha explicado que la semana pasada, durante el pleno, se reunieron con la consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, para hablar del decreto y trasmitirle «la disconformidad» del grupo con algunos aspectos del mismo.

Ha destacado que la consellera «lo entendió y lo aceptó y tiene predisposición a acordar en este ámbito», pero ha añadido que no ha habido ninguna otra reunión, por lo que están a la espera de que haya algún otro encuentro antes del miércoles y ver cómo se puede resolver la situación.

Una vez aprobados por el Consell Executiu, los decretos deben convalidarse en el pleno del Parlament y no pueden ser modificados, pero en el hemiciclo se puede votar tramitarlos como proyecto de ley, lo que sí que permitiría a los grupos enmendar e incidir en la aprobación de la norma.

Negociar con los grupos

«Sería bueno que antes de aprobar los decretos se negociase con los grupos. Es mejor negociar antes que no después, dificulta que hagamos una votación favorable. Queremos negociar, no adherirnos», ha reclamado la portavoz socialista, que ha instado al Ejecutivo catalán a hablar con los grupos antes de aprobar decretos en Consell Executiu, para que no se produzcan situaciones como esta.

Ha recordado que esta semana el primer secretario del PSC, Salvador Illa, envió una carta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para trasladarle propuestas sobre la sequía y ponerse a disposición del Govern para tomar medidas urgentes, pero ha reclamado «proactividad» al Ejecutivo catalán, y ha añadido que no está previsto que Illa y Aragonès se reúnan para tratar este tema u otros.

Romero ha criticado que aún no haya fecha para la cumbre sobre el agua que anunció Aragonès en el último pleno, y ha afirmado que habría estado bien celebrarla antes de aprobar el decreto: «Las cosas las hemos hecho al revés. No tenemos fecha y es urgente».

La portavoz de los socialistas ha explicado que el 'Govern alternatiu' ha aprobado esta semana tres documentos: uno sobre infancia y garantía de derechos, otro sobre igualdad de acceso a la cultura y las artes y un documento estratégico sobre el sector alimentario, un tema que está relacionado con la sequía porque «si hay una cosa que necesita este sector, es agua».