La Consejería de Sanidad dará respuesta mañana a la última propuesta del comité de huelga de Atención Primaria

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se reúnen este miércoles, día 15, en la que será la reunión número 14 entre ambas partes y en la que se dará respuesta a la última propuesta de los convocantes de la huelga.

Previamente tendrá lugar la tradicional manifestación que médicos y pediatras llevan realizando los miércoles por las calles del centro de la capital, que en esta ocasión tendrá como escenario el tercer aniversario del inicio de la pandemia del Covid-19, por lo que se recordará a las víctimas.

En concreto, arrancará frente a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y, tras pasar por la sede de la Consejería de Sanidad, terminará en la Plaza de Callao.

El encuentro con del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y el comité de huelga se celebrará a partir de las 12 horas en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en el número 6 de la calle Sagasta.

Coincidiendo con la decimosexta semana de huelga, en este encuentro se estudiará la propuesta que el comité de huelga llevó a la última reunión, el pasado 2 de marzo, en la que, con cálculos aproximados, se cifraba en una partida aproximada de entre 39 y 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar posturas.

Por su lado, la Consejería ya avanzó un planteamiento que contemplaba 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria, que contempla 200 millones de euros, 80 de ellos en Recursos Humanos.

Entre otras cuestiones, ofrece un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno.

Para el comité de huelga, el grueso del «esfuerzo presupuestario» del que habla Sanidad irá destinado a pagar las guardias de los voluntarios que se harían cargo del exceso de agenda, es decir, los pacientes que van más allá del número 34 en el caso de médicos y 24 en el de pediatras. En concreto, se han ofrecido 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas ó 200 euros, algo que, según los huelguistas, existe desde 2019 y no se actualiza.

En este sentido, los convocantes de la huelga alegan que en la propuesta de la Consejería desaparece el actual complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), que supone una media de 323 euros para médicos y 279 euros en el caso de los pediatras, y se sustituye por el complemento por población atendida por categoría deficitaria, por importe de 400 euros.

Rebaja de pretensiones

Cuando arrancaron las negociaciones, el comité de huelga puso sobre la mesa en noviembre una propuesta de 805 euros --mantener la TSA (media de 325 euros) más la subida lineal prometida por la Consejería de Sanidad en 2020 de 480 euros--, posteriormente rebajó su demanda a 725 euros -la subida lineal pasa a 400 euros-- y en la última propuesta se fija una subida lineal de 650 euros para compensar la desaparición del complemento por TSA.

En cuanto al complemento de 380 euros mensuales por el turno fijo de tarde, el comité de huelga plantea a Sanidad incentivar este turno con un complemento máximo de 500 euros --300 euros para tres tardes, 400 euros para cuatro y el máximo de 500 para cinco--, de modo que rebaja lo firmado en 2020 para incentivar un 25% las tardes para pasar a hacerlo en un 10%.

«La Consejería de Sanidad no puede estar permanentemente en esa negociación aceptando nuevas peticiones del sindicato que no estaban en la reivindicación inicial», advirtió esta misma semana el máximo responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios. «Vamos a hacer llegar esa información a los profesionales porque nos consta que no reciben la información correcta de qué es lo que oferta la Comunidad de Madrid para mejorar en esas peticiones que ha realizado el sindicato», indicó.

Entre otras cuestiones, los convocantes de la huelga reclaman también un plus adicional de 500 euros brutos durante un año en centro con más de un 20% de plazas vacantes o en incapacidad temporal de más de tres meses de duración en algún turno y que se aplicará si los puntos anteriores del Plan de Choque fracasan con el objetivo de cubrir los centros de salud y garantizar la atención (un millón de madrileños sin médico asignado).

«En los centros de estas características, el pago de los módulos en turno contrario tiene que tener una consideración especial, conllevando 100 euros adicionales (proporcionales a las horas trabajadas, 25 euros por hora)», añade el comité en su última propuesta.

Entre otras medidas, también pone sobre la mesa consolidar las plazas de mañana y ofertar nuevas en las próximas OPE y movilidad, así como los turnos mixtos actuales tal y como estén configurados sin que tengan que depender de las ausencias. Hasta la implantación progresiva de los turnos mixtos por OPE y movilidad, abogan por una nueva resolución sobre deslizantes sin el requerimiento del acuerdo del 70% de la plantilla del centro para implementarlos y que asegure consolidación del turno independientemente de las ausencias.

Puntos de encuentro

En la última reunión sí hubo acercamiento en otras cuestiones como acelerar la implantación del proyecto piloto sobre limitación de agenda. En un primer momento, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, que ya trabaja en el desarrollo informático, tenían previsto que se incorporen las nuevas agendas en dos tandas, la primera en primavera y la segunda, a finales de verano. En este sentido, la Consejería se ha comprometido a acelerar su implantación.

Este modelo de agendas permitirá que los médicos de familia dediquen10 minutos a cada paciente hasta llegar a un máximo de 34 al día, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas.

Según los datos de la Consejería, más de 650 facultativos han mostrado su disposición a la Gerencia de Atención Primaria para realizar prolongaciones de jornada en su centro de salud u otro dentro de la organización y centralización de agendas que está desarrollando el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Para disminuir la carga de trabajo de los profesionales, además, desde el comité de huelga se reclama la retirada de la resolución que deja en manos de los médicos de familia la tramitación de las bajas y altas laborales con el objetivo de extender la tramitación de las Incapacidades Temporales a todos los puestos asistenciales.