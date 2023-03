La Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada llevó a cabo el pasado año un total de 1.155 actuaciones inspectoras en turismo, según ha informado el delegado territorial, Fernando Egea, quien ha destacado la importante labor del departamento, a través del Plan de Inspección para el año 2022, «para luchar contra el fraude, la clandestinidad en materia turística y para velar por el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos».

Del total de actuaciones inspectoras se contabilizan 2.156 acciones administrativas, y es que muchas de las actuaciones requieren varias acciones ya sean actas de inspección levantadas (215), informes redactados (444), requerimientos notificados (891), así como visitas de asesoramiento o consultas en oficina o vía electrónica, entre otras actuaciones de asesoramiento.

En términos generales, las actuaciones inspectoras se concentraron mayormente en el servicio turístico de alojamiento con un total de 834, la mayoría en las viviendas turísticas con 548 y el resto, 286, en establecimientos de alojamiento. El resto de servicios turísticos concentraron un total de 321 actuaciones inspectoras para un total de 402 acciones.

Para Egea «es esencial el trabajo que se realiza en este departamento para el control y verificación del cumplimiento de la normativa turística, para evitar la prestación clandestina de servicios turísticos, visitas, turismo activo, agencias de viajes y de oficinas de turismo; para descubrir el destino fraudulento de fondos públicos, pero también para hacer que se cumplan los derechos de las personas usuarias, entre otras».

Durante la presentación del balance de datos el delegado hizo un llamamiento a la ciudadanía, así como a empresarios del sector, para que se denuncien aquellas actividades turísticas clandestinas de las que tengan conocimiento. Previo a este paso, aconsejó comprobar en el registro si el alojamiento en cuestión se encuentran dado de alta o no, para así ponerlo en conocimiento del servicio de inspección.

Los incumplimientos detectados con ocasión de las actuaciones inspectoras realizadas en el marco del Plan de Inspección para el año 2022 dieron lugar al inicio de 35 expedientes sancionadores por la constatación de la comisión de 38 infracciones administrativas.

Las infracciones más recurrentes en los expedientes sancionadores incoados son por la realización o prestación clandestina de un servicio turístico, seguido aquellos otros por falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable; o el incumplimiento de la normativa turística. En total, el volumen de infracciones supone una cantidad próxima a los 120.000 euros en multas.

Se considera actividad clandestina la publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos desarrollados reglamentariamente, sin haber cumplido el deber de presentación de la declaración responsable que establece la normativa y, por tanto, no estar inscrito en el Registro de Turismo.

En la actualidad, son servicios turísticos desarrollados reglamentariamente el alojamiento, la información turística en oficinas o por guías de turismo, la organización de actividades de turismo activo y la intermediación en la organización de viajes combinados como actividad propia de las agencias de viajes.

En relación con la segunda infracción indicada (incumplimiento de requisitos) entre los más comunes se encuentran no disponer de recepción-conserjería atendida presencialmente durante las 24h por parte de los establecimientos de alojamientos turísticos (hoteles y establecimientos de apartamentos turísticos principalmente) o del equipamiento (mobiliario, electrodomésticos) exigibles a cada tipo de establecimiento de alojamiento.

En relación con la falsedad de los datos manifestados en declaración responsable, se ha detectado principalmente la prestación de servicios turísticos en modalidades de alojamiento distintas a las declaradas o variaciones del número de habitaciones/plazas ofertadas respecto de las comunicadas a la Delegación Territorial.

Entre otros incumplimientos, se ha detectado con mayor frecuencia no disponer de hojas de quejas y reclamaciones a disposición de los usuarios, no disponer de Reglamento de Régimen Interior exigible a los establecimientos hoteleros, no rellenar los documentos de admisión o no indicar en la publicidad web o plataformas de intermediación el número en el Registro de Turismo de Andalucía o utilizar signaturas incorrectas.