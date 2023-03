La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado que «tenía mucho interés» en estar en Cádiz y ha asegurado que en «todo lo que pueda hacer por la ciudad» van a «encontrar siempre» su «apoyo».

«Conozco la realidad social del lugar en el que me encuentro y ya hace mucho tiempo que tenía mucho interés en estar aquí. Hoy por fin lo he conseguido y me reuniré con el alcalde, José María González, y agentes sociales y abordaré todas las problemáticas de esta ciudad y su entorno», ha afirmado.

En declaraciones a los periodistas sobre una supuesta tardanza en visitar una ciudad como Cádiz, Díaz ha recordado que «aún no» ha ido a Ferrol, que es su ciudad. «Es verdad que me demandan de muchos lugares y es un orgullo que los ayuntamientos y las administraciones quieran que la vicepresidenta segunda acuda allí, pero mi agenda es superlativa y a mi ciudad todavía no he podido ir, y he visitado en muy pocas ocasiones mi comunidad autónoma», ha añadido.

No obstante, ha asegurado que tenía «mucho interés en venir a Cádiz por razones evidentes». «Siempre quiero estar donde hay problemas y a lo que vengo es, como hago siempre, a escuchar la realidad social que me van a plantear, que conozco muy bien porque he nacido en una grúa pórtico y algo de construcción naval se», ha señalado.

La ministra ha manifestado que llega a Cádiz «con todo el cariño» y aunque no sea su competencia, porque no es la ministra de Industria, «todo lo que pueda hacer por la ciudad, por la gente y por el entorno de Cádiz van a encontrar con mi apoyo». «Se de donde vengo, lo que represento y aquí me van a encontrar siempre», ha concluido.