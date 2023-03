Candidatos al Consell Rector de À Punt piden más plantilla y financiación: "Merecemos una televisión pública de calidad"

Los candidatos al Consell Rector de À Punt han reconocido la necesidad de aumentar la plantilla de la corporación y de que la Generalitat destine más financiación, durante sus comparecencias de este viernes en la comisión de Radiotelevisión de Les Corts para ser elegidos en el próximo pleno.

«Los valencianos merecemos una televisión pública de calidad», ha resumido la periodista Lola Bañón. Ella y el catedrático Javier Marzal son los dos candidatos al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que ha propuesto el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat.

Ambos se sumarán a los propuestos por Unides Podem y Ciudadanos, los grupos que debían renovarlos, y su designación tendrá lugar tras la votación de las candidaturas en el último pleno de Les Corts de la legislatura, el programado de forma extraordinaria para el 29 y 30 de marzo.

En su intervención, Lola Bañón ha defendido que À Punt no puede estar en un «punto definitivo» por la brecha tecnológica que adolece a causa de los años perdidos desde el cierre de Canal 9 en 2013. Ha pedido un «sprint» para llegar al nivel del resto de televisiones autonómicas, con más plantilla e inversión para lograr «una redacción del siglo XXI».

«Si los valencianos no tenemos una televisión pública no estamos estamos en la agenda mediática», ha advertido, y ha abogado por considerar À Punt «no como una pantalla» sino como una plataforma tecnológica propulsora de servicios: «La emisión en 'streaming' no es algo complementario, ya es la realidad».

En la misma línea, Javier Marzal ha apostado por que el Consell aumente la financiación para À Punt «de manera notable», por mantener la colaboración con TV3 e IB3, por potenciar la «educación mediática» y por acabar con la bicefalia entre la CVMC y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) porque no la ve operativa.

Como balance de estos cinco años ha puesto en valor «el trabajo riguroso y de valiente para resucitar una televisión pública que desapareció de forma dramática». «Es un milagro que hoy tengamos À Punt Mèdia», ha aseverado.

Entre los candidatos propuestos por los grupos, UP ha apostado por la continuidad en el Consell Rector de la investigadora María Lozano, quien ha garantizado que el trabajo realizado desde 2018 es «muy garantista para evitar caer en situaciones que todos queremos olvidar».

Ha abogado por avanzar en la comunidad de usuarios y en la interactividad de À Punt, así como en la participación infantil y en la perspectiva de género, y por pasar de consumidores de televisión a «usuarios activos». Además, ha querido dejar claro a PP y Vox que los contenidos que se emiten están «perfectamente» adecuados al libro de estilo de la casa.

ADVIERTEN DE INCOMPATIBILIDADES EN EL CANDIDATO DE CS

El candidato propuesto por Cs, Luis Gil-Orozco, que no ha podido acabar su intervención por problemas en el 'streaming', ha defendido la necesidad de unos medios de comunicación públicos que mantengan la imparcialidad, la objetividad y la veracidad y que tengan como máxima la «eficiencia económica».

Previamente ha abierto su turno remarcando que, ante las informaciones publicadas por algunos medios, él no es «jefe de gabinete de ningún grupo parlamentario», ya que ha explicado que el despacho donde trabajo tiene un acuerdo con Cs en materia de «estrategia política».

Varios diputados han mostrado sus dudas respecto a la propuesta de Gil-Orozco, al poder incurrir en incompatibilidad por presidir actualmente una radio municipal y otras entidades, aunque dispone de tres meses de plazo para corregirlo.

El candidato escogido por Cs no ha podido responder por los problemas de conexión de la videollamada, por lo que contestará por escrito y se remitirá a la Mesa de Les Corts.

COMPROMÍS CRITICA LA FINANCIACIÓN Y PP VE A À PUNT COMO «LA TELE SIN LEY»

Por parte de los grupos del Botànic, la socialista Mercedes Caballero se ha preguntado si «vamos a un futuro en el que vamos hacia la desaparición de la radio y la televisión convencional», ante lo que ha defendido la importancia de la información de proximidad. Ha pedido además tener en cuenta las peticiones del «futuro» de la comunicación: los estudiantes.

Mònica Álvaro (Compromís) ha lamentado que a su grupo le cuesta «una barbaridad» conseguir más financiación para À Punt mientras el Consell destina fondos a otros proyectos como el Benidorm Fest o Euronews que «parece que lo tienen más fácil». También ha exigido que no se convoquen puestos de dirección «sin ningún conocimiento de valenciano».

Y de UP, Estefania Blanes ha coincidido en la necesidad de aumentar la financiación y personal de la casa y ha llamado a potenciar la tecnología de la corporación para lograr la «tan reclamada» reciprocidad con las televisiones públicas catalana y balear.

Desde la oposición, la 'popular' Verónica Marcos ha advertido que À Punt parece «la televisión sin ley» por la falta de contrato-programa y de informes de pluralidad política cuando «vienen elecciones». Ha señalado que la audiencia «en las mejores ocasiones llega al 4%» y ha pedido que haya emisiones taurinas y se mantengan las de misas.

Yaneth Giraldo (Cs) también ha llamado a intentar potenciar la audiencia y ha aludido al «veto de periodistas por motivos no periodísticos», mientras Miguel Pascual (Vox) ha denunciado que el «trío» que forma À Punt en producciones con TV3 e IB3 es "más por razones políticas que de servicio público.

Por otro lado, tanto el PP como Vox se han quejado de que las propuestas de los candidatos fueran registradas por los grupos cuando la comisión ya estaba convocada o antes de que se abriera el plazo.

Al finalizar la sesión se ha acordado elevar al pleno el nombre de los cuatro candidatos para su votación, después de que este miércoles se ratificara como director general de À Punt a Alfred Costa -prometió iniciar el segundo canal de radio dedicado a la música- y se eligiera a Miquel Francés como candidato a la presidencia del Consell Rector.