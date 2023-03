La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado contra el Ministerio de Igualdad porque ve ridículo que se hable del «satisfyer» pero no de cuestiones como la conciliación o la maternidad, que ve las «cosas reales» que afectan a las mujeres.

Así lo ha expuesto en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha cuestionado «a quién le importa» lo que hagan las mujeres en su vida privada. Se ha referido a «vídeos que dan vergüenza». Este Día de la Mujer el Ministerio lanzó un 'spot' centrado en la importancia de la educación sexual.

«Creo que uno de los mayores problemas del feminismo es que hemos pasado de ser más mujeres por no planchar bien o no llevar impolutos al cole para ahora serlo por no decir todas y todes o gustarnos ponernos tacón», ha lanzado la vicealcaldesa, quien ha reprochando que ahora se está «manoseando y manipulando» a la mujer en defensa del feminismo.

Al hilo, ha defendido un concepto que ha promovido ella misma, el de la revolución de las «malas mujeres» que son «las reales» y a las que pasan «cosas reales». Entre ellas ha enumerado la realidad de mujeres que tienen que congelar sus óvulos porque ahora no pueden permitirse ser madres, el coste de la fecundación in vitro o los problemas para conciliar. De hecho, ha asegurado que en su caso el Día de la Mujer tuvo que vivir una «gymkana» con sus hijas antes siquiera de legar «al primer acto».