El Colegio de Médicos de Zaragoza ha notificado un total de 17 agresiones a sanitarios durante 2022, aunque únicamente siete han presentado denuncia. Son datos orientativos, ya que no representan la totalidad de las agresiones que ocurren puesto que no todas se ponen en conocimiento de la institución colegial.

Estas cifras han sido presentadas este jueves con motivo del Día europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo, por el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado; los miembros de la asesoría jurídica de esta entidad colegial, Margarita Lapeña y Carlos María Lapeña; el teniente de la Comandancia de Zaragoza de la Guardia Civil, Reyes Cerro, y la Inspectora de la Unidad Provincial de Seguridad Privada, Mercedes Garralaga.

Todos ellos han analizado la evolución de las agresiones a sanitarios y han insistido en la importancia de denunciar este tipo de incidentes para frenar su avance y no dejar que los agresores queden impunes, ha informado la institución colegial en una nota de prensa.

Según los datos recopilados por este Colegio de Médicos, la mayoría de agresiones a sanitarios en Zaragoza durante 2022 ha recaído sobre mujeres y la Atención Primaria ha sido el nivel asistencial en el que más se ha producido. De hecho, de cinco de las agresiones denunciadas han tenido lugar en centros de salud de Zaragoza y dos de ellas en un centro de salud de la provincia.

Los insultos y las vejaciones, las amenazas y coacciones han sido las situaciones más frecuentes, seguidas de las amenazas y las coacciones y, en último lugar, las lesiones. El año anterior, en 2021, este colegio profesional recibió un total de 16 llamadas en su teléfono de agresiones, pero solo se formalizaron cuatro.

Desde 2010, según datos de esta entidad, un total de 97 médicos han sufrido algún tipo de agresión en la provincia de Zaragoza, el 69,07% mujeres y el 30,93% hombres. Los centros de salud han sido los lugares en los que más han ocurrido: El 34,67% de ellas en centros de salud de la capital y el 25,33% de la provincia, seguidos por los hospitales públicos y centros de especialidades, con el 13,33%. En cuanto al perfil del agresor, en el 59,6% de los casos han sido de hombres.

Más de 840 agresiones en españa

El Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Médicos (CGCOM) ha indicado que se han registrado 843 casos de agresión en los colegios de médicos en 2022, 231 más que el año anterior, el 38%. Esto significa que cada diez horas, un facultativo es agredido en España.

De todas las agresiones recibidas y comunicadas, han acabado en baja laboral el 16%, mientras que el 21% del total se han producido por causas ajenas a la atención médica.

Desde 2019, Colegio de Médicos de Zaragoza cuenta con su propio protocolo de actuación en caso de agresión, así como con un teléfono de asistencia para aquellos colegiados que se sientan en peligro o hayan sufrido algún tipo de agresión.

El número de teléfono (601 755 044) funciona las 24 horas del día de lunes a domingo y proporciona acompañamiento y asesoramiento sobre cómo denunciar ante las autoridades policiales. Además, a través de este teléfono se guía sobre el servicio gratuito de asesoría jurídica que tiene el Colegio de Médicos de Zaragoza, indicando a la víctima los pasos que tiene que seguir para contactar con la Policía y formalizar la denuncia.

Desde el Colegio de Médicos de Zaragoza han indicado que a pesar de la visibilidad y el rechazo que en los últimos años han ido ganando las agresiones a sanitarios, menos de la mitad terminan en denuncia --el 47,42%-- y por eso esta organización ha animado a todas las víctimas a comunicar al colegio cualquier tipo de agresión y denunciar para conseguir que éstas desaparezcan.

En este sentido, han asegurado que un delito no denunciado es un delito no conocido por las autoridades. Por eso, cuando las agresiones no son denunciadas por los profesionales de la salud quedan silenciadas y sus responsables impunes. Además, las denuncias ofrecen información muy valiosa para el diseño de estrategias de prevención que pueden evitar futuras agresiones.

Delito de atentado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recordado que, tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado. Los agresores se enfrentan a penas de prisión de entre seis meses y tres años, incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, motivado por su condición de sanitario, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos.

Además, desde 2017, existen las figuras del Interlocutor Policial Nacional Sanitario e Interlocutor Policial Territorial Sanitario, cuyo objetivo es asesorar a la Administración sanitaria y a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas.