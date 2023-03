El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navaro, ha reclamado que «la reflexión, las propuestas y la reivindicación del papel de la mujer» que se hace durante la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) se extienda a todo el año.

Lo ha dicho este jueves en la inauguración del encuentro, junto a la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; la secretaria de Feminismos de la Generalitat, Montserrat Pineda, y el presidente de la Fundación Incyde, José Luis Bonet.

El encuentro se celebra entre este jueves y viernes en el DFactory Barcelona, está previsto que reúna a 50 expertos y girará en torno a temas como la incorporación de la mujer en la industria 4.0, el perfil de las emprendedoras, los roles de las directivas en las instituciones públicas y las mujeres en el sector STEM.

Navarro ha asegurado que la legislación española en temas de igualdad es muy avanzada, pero ha lamentado que «el conjunto de la sociedad no está a la altura de las leyes».

Ha repasado las iniciativas del CZFB para impulsar la igualdad, que incluye visitas de escuelas a empresas de su entorno para que las niñas puedan tener referentes de éxito.

Ha asegurado que la industria 4.0 «es más equilibrada desde el punto de vista de representación de género».

"capital de la igualdad"

Sorigué ha asegurado que la celebración del BWAW convierte a Barcelona en «la capital de la igualdad, el emprendimiento y el liderazgo femenino» durante estos días.

Gay ha coincidido en que Barcelona se convierte en un referente de «reivindicación de los derechos de las mujeres» y ha pedido tejer alianzas para combatir las desigualdades que aún persisten.

«Debemos ser muy conscientes de que sin igualdad no hay democracia, no hay equidad y no hay derechos humanos», ha añadido, y ha lamentado las brechas de género existentes que ha resumido en la brecha salarial, el 'suelo pegajoso' y el 'techo de cristal'.

Pineda ha subrayado que uno de los principales retos actuales es conseguir la igualdad «en el ámbito empresarial, industrial y laboral» y ha asegurado que los liderazgos femeninos, en sus palabras, pueden garantizar la transformación a una economía con más justicia social.

Bonet, por su parte, ha celebrado el BWAW como un espacio de reflexión y debate «sobre el tema crucial que es el papel de la mujer en el mundo social en general y empresarial en concreto».