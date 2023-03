Ayuso afea a Vox que Tamames despreciase a personas Down: "Han puesto a un líder que es altamente peliagudo y polémico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este jueves a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, las declaraciones del político y economista Ramón Tamames, candidato de este partido a la moción de censura, sobre las personas con síndrome de Down.

«Lo que creo es que han puesto al frente de su partido a un líder que es altamente, a mi juicio, peliagudo y polémico. Mírese lo del tema Down y luego déme lecciones», ha espetado la dirigente madrileña durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Estas declaraciones se han producido en pleno rifirrafe entre ambas dirigentes por la Ley Trans regional. Monasterio ha afeado a Ayuso que no he haya derogado antes esta normativa y la ha acusado de hacer «lo contrario de lo que dice», sin proteger a los niños «de recibir contenidos ideológicos en colegios y otros sitios».

«Tenga un poquito de humildad, que para no ser perfecta, todavía no ha pedido perdón por esta ley que se entromete en las familias o en los niños hasta límites insospechados, que cancela al que no piensa igual, que beneficia a colectivos buscadores de rentitas y que niega la biología para imponernos la ideología. Es propia del peor socialismo y comunismo», ha lanzado.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado que Pleno a Pleno Vox «como no tiene discurso para ir contra el PP» vuelva «al baúl para sacar los mismos tres temas». Además, ha reiterado que la Ley Trans no es del PP, sino que «las leyes pertenecen a los parlamentos» y esta se aprobó en la Cámara regional sin el voto de los 'populares'. En todo caso, ha defendido que se ha aplicado «con mucha responsabilidad».

En ese sentido, Ayuso ha criticado que hayan traído esta normativa cuando queda muy poco de legislatura y antes solo presentasen una derogación «bochornosa» incluida en una Ley de Igualdad. «¿Qué ha hecho en todo un año? ¿Por qué no la ha presentado antes? ¿Por qué espera, como con los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, a que no quede tiempo para hacerse las víctimas y, por supuesto, hacer de la anécdota, categoría?», ha cuestionado.

La presidenta ha hecho hincapié en que los niños en el autobús o en el asiento del coche, antes de entrar en el colegio, ya han consumido en los móviles «toda la violencia, contenidos pornográficos y sobre todo vídeos de toda clase que después» Vox pretende que lleguen «a los colegios y sean los profesores los responsabilidades de ellos».

«No sabe el daño que le está haciendo a la comunidad educativa, poniendo siempre en tela de juicio el papel de los profesores, de los docentes, de la comunidad educativa en su conjunto... Es más probablemente muchos de esos niños han llegado al colegio viendo un vídeo del señor Tamames diciendo que un niño Down es una desgracia», ha espetado.