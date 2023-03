La comparecencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, de este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía ha acabado derivando en un debate encendido sobre el inicio de la tramitación para reformar la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'solo sí es sí'.

López ha anunciado su presencia esta tarde en las manifestaciones del Día de la Mujer, 8 de marzo. «Yo voy a ir a la manifestación, tenía claro que iba a ir si podía por las votaciones», ha argumentado la consejera, para precisar que «no cogería ninguna pancarta», antes de reprochar a los partidos de izquierda que «me parece de vergüenza que estéis tirando de la pancarta a ver quién es más feminista».

«Sed libres, no hay que ser socialistas para ser más feministas», ha proclamado la consejera de Inclusión.

Loles López ha ironizado sobre el hecho de estar «cinco meses escuchando a un presidente del Gobierno decir que era una ley de vanguardia, que había que dar tiempo para que se asentara», antes de recordar que «iban saliendo por las puertas violadores y él pidiendo tiempo».

«Saben lo que vi ayer y he visto hoy del PSOE cuando se marcharon de la Cámara: cobardía», ha afirmado la consejera de Inclusión Social, quien ha apuntado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «a ese hombre cobarde salen a defenderlo mujeres y se llaman feministas».

Psoe-a: moreno "ahorra" con fondos del pacto contra violencia de género

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha reprochado al Gobierno del PP-A lo «poco» que «han avanzado» en materia de igualdad pese a que el IAM cuente con «más fondos que nunca» en su historia gracias a aportaciones del Gobierno de España y de fondos europeos que los 'populares' «intentaron boicotear», según ha criticado antes de apostillar que, pese a eso, el Ejecutivo de Juanma Moreno «no ha conseguido mejorar los recursos que había en 2009».

Ha añadido que eso es «consecuencia de no utilizar los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género para no complementar lo que ya se estaba haciendo», y en esa línea ha denunciado que «el Gobierno de Moreno ahorra con los fondos» de ese acuerdo y «ha recortado once millones de euros en políticas de igualdad desde 2018 a costa» del mismo.

En esa línea, ha reprochado a los 'populares' que «no son creíbles» en esta materia, y ha aludido a la ley conocida como del 'sólo sí es sí' para acusar a los representantes del PP de utilizar «a las víctimas de la violencia sexual de una manera muy cínica», porque «no detectaron los efectos» de esa ley en un primer momento, y «ni siquiera presentaron una sola alegación» a la misma, ha criticado antes de tachar a los 'populares' de ser «feministas de ocasión, impostados, fingidos», y de aseverar que al Grupo Socialista le «horroriza cada excarcelación y rebaja de condena» de agresores sexuales, y por eso «hemos reformado esta ley», ha zanjado.

A esas críticas ha respondido la diputada del PP-A María José de Alba, que ha espetado a los socialistas que «nadie cree en el Ministerio de Igualdad», ante el que «están enfrentados» desde el PSOE, según ha continuado antes de acusar a dicho partido de formar un Gobierno entre cuyos miembros «votan a la vez 'sí' y 'no' a una revisión de una ley que está premiando a violadores», ha incidido.

La parlamentaria 'popular' ha subrayado que la Ley del 'sólo sí es sí' viene ahora a revisarse «con meses de retraso» después de que el PP «le tendiera la mano una y otra vez» al PSOE, a cuyos representantes ha preguntado «si no se les ponen por delante las caras de las familias de las víctimas de violadores que están hoy en la calle porque han visto acortadas sus penas».

Tras acusar además al Gobierno central de haber conseguido «dividir al movimiento feminista con estos mamarrachos que nos están montando» desde el Ministerio de Igualdad, la representante del PP-A ha concluido reivindicando la «cordura» del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, «comprometido de verdad con la igualdad», según ha enfatizado.

En representación de Vox, la parlamentaria Ana María Ruiz ha comenzado defendiendo que su partido celebra el Día de la Mujer «todos los días del año», así como que, actualmente, las mujeres tienen «exactamente los mismos derechos que los hombres, como debe ser», según ha apostillado antes de lamentar que hay «ciertas formaciones políticas que optan por políticas que favorezcan a la mujer antes del hombre» partiendo de una «criminalización del varón» y de «políticas del hembrismo», según ha abundado.

Ha reivindicado la «igualdad real» entre el hombre y la mujer y el «principio de igualdad», de trato ante la ley y de oportunidades, entre ambos sexos, y, por el contrario, ha rechazado la aspiración a lograr una «paridad» en las sociedades, que ha tachado de «disparate». Además, ha subrayado que Vox apoyará y promoverá «políticas de natalidad» para que las mujeres que, «en libertad», quieran ser madres, se sientan «acompañadas por los poderes públicos».

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha agradecido a la consejera su «valoración integral» de la acción del Consejo de Gobierno en materia de igualdad, pero ha desgranado una serie de datos que evidencian el «déficit» al respecto que aún persiste en Andalucía, entre los que ha citado que «el 73% de las andaluzas trabajan con contratos parciales no deseados; el 54% no cobra más de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 70% de excedencias para el cuidado de hijos son solicitadas por mujeres», o que «el 42,5% de las mujeres desempleadas en Andalucía sólo tienen Educación Primaria o menos» como formación.

Se trata de datos que proyectan «una medida de la diferencia entre lo que podamos decir y lo que, analizando la realidad, da un efecto de lo que se hace», según ha abundado la portavoz de Por Andalucía antes de apostillar que, con ellos, «parece razonable pensar que la mayor parte de lo que hiciera» la Consejería de Igualdad debería estaría vinculado a «superar» esas cifras, y al respecto ha avisado de que «empieza a dudar» de por qué desde el Gobierno de la Junta «no cambian sus políticas cuando ven que no funcionan».

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha sostenido que «la lucha por la igualdad tiene que ver con una transformación profunda de un sistema radicalmente desigual» para hombres y mujeres, y al hilo ha aludido al «machismo estructural» que «tiene hoy un gran problema, el antifeminismo y el postmachismo», y al respecto ha alertado de que, a medida que el feminismo «ha ido avanzando, ha habido una reacción contraria del postmachismo» que ha llamado a combatir.

Los recursos de la junta para igualdad

En su relato de los recursos que maneja el Gobierno andaluz para desplegar las políticas de igualdad ha mencionado el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2028 y la Estrategia de Conciliación 2022-2026.

Entre esos instrumentos ha situado el hecho de que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) haya llegado a una dotación de 50,1 millones de euros para poner de manifiesto que «es un baluarte contra la violencia de género, pero que es mucho más que eso» y que por ello «es la casa de todas las mujeres andaluzas» porque «se asesora, se atiende cualquier materia».

La consejera de Inclusión Social ha presentado los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) como «la mayor red de Europa de centros de atención a la mujer», con un presupuesto que roza los 43 millones de euros, a lo que ha sumado el Teléfono de Información a la Mujer (900 200 999), con un salto presupuestario de 100.000 euros a 2,8 millones, así como ha aludido a su futura integración en el Servicio de Emergencias 112 con el objetivo de «una mayor coordinación».