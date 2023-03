El grupo de Vox ha justificado su rechazo a apoyar una declaración institucional del Parlamento andaluz con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora este miércoles, 8 de marzo, porque no puede «estar de acuerdo» con determinados términos como el de «violencia machista».

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto del grupo Vox, Javier Cortés, en una rueda de prensa en el Parlamento y a preguntas de los periodistas sobre las críticas que desde grupos de izquierda han expresado contra su partido por no respaldar una declaración institucional de la Cámara andaluza en relación al 8 de marzo.

Javier Cortés ha defendido al respecto que «la igualdad real entre hombres y mujeres ya está en la Constitución» y «no hace falta ninguna ley que adoctrine a la sociedad», así como ha subrayado que en Vox «no podemos estar de acuerdo con la lectura de un texto» --en referencia al que tiene previsto leer el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, antes del inicio de la sesión plenaria que comenzará a las 16,00 horas-- que «incluye términos con los que no podemos estar de acuerdo».

En concreto, se ha referido a la cuestión de la «violencia machista», y al respecto ha sostenido que un «hombre no maltrata a su mujer por el hecho de ser hombre, sino por ser un miserable, y una mujer no maltrata a un hijo por el hecho de ser mujer, sino por ser una miserable», ha añadido antes de apostillar que Vox no pretende «entrar en una guerra que no nos lleva a nada».

También ha indicado que su partido no comparte el planteamiento de fijar «cuotas» para promover la paridad entre hombres y mujeres en determinados espacios, y al respecto ha señalado que a Vox le «daría igual que hubiera 13 consejeros en Andalucía», en el Gobierno de la Junta, «que 13 consejeras».

«Incorporando cuotas a las consejerías lo único que sabemos es que (el consejero que sea) está ahí, en primer lugar, por cuestión de sexo», y si no las hubiera «sabríamos, o supondríamos, que están ahí» los consejeros «por su capacidad técnica o profesional, no por una cuestión de sexo», ha añadido.

Por otro lado, después de que desde Adelante Andalucía hayan aludido este miércoles a Vox como el «partido de los maltratadores», Javier Cortés ha replicado que dicha formación es «el partido de Cuba, de Venezuela, de la cartilla de racionamiento, de los liberticidas, del totalitarismo».

Finalmente, el diputado de Vox ha criticado que, con ocasión del 8 de marzo, «los socialistas se vestirán de morado», incurriendo así en «una hipocresía, porque luego, con sus (tarjetas) 'visas' de dinero público, tratan a las mujeres como esclavas sexuales», ha sostenido Javier Cortés, que ha remachado que eso «no es cosa del pasado, sino del presente del PSOE».