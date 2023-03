El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al conjunto de las administraciones para «empujar en la misma dirección» y «ayudar desde todos los frentes» al crecimiento de Almería dado el «esfuerzo mayúsculo» que ha hecho durante «muchas décadas en solitario» con su «tejido empresarial a la cabeza» para ser «uno de los grandes motores económicos de Andalucía» en el que, según ha augurado, va a «recaer en gran medida la capacidad de atracción y empuje de una parte importante de la economía» de la región.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz durante su intervención en el foro 'El Modelo Almería. De desierto a mar agrícola' celebrado en Sevilla por parte de 'La Voz de Almería', en el que ha destacado las 45.300 empresas con las que cuenta la provincia, con un crecimiento interanual del 2,9 por ciento y 23 meses consecutivos de tasas positivos, lo que la convierte en una «excepción» dentro de un «contexto de caída y estancamiento del tejido empresarial», según ha advertido.

En esta línea, ha destacado el «ingenio» almeriense para conseguir, pese a la escasez de recursos hídricos, un «campo muy provechoso» que ha hecho de la provincia más oriental de Andalucía la «huerta de Europa, líder en agroalimentación, acaparando más de uno de cada cuatro euros exportados» por la comunidad autónoma hasta los «4.000 millones de euros, un 12,4 por ciento más que en 2021».

No obstante, ha advertido de que ese «liderazgo» se ve «comprometido por el déficit hídrico de más de 150 hectómetros cúbicos al año» y por el «impacto directo de los ciclos de la sequía como la actual»; sentido en el que ha afeado que el Gobierno central haya decidido, sin haber «consensuado ni con las comunidades autónomas ni con las ciudades», modificar las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, lo que «afecta a 140.000 personas en consumo de agua» en el caso del Levante almeriense.

«Tú no puedes cortar el agua cuando no ofreces otra alternativa como en este caso ha sucedido, de manera unilateral, sin previo aviso y con una enorme irresponsabilidad», ha dicho Moreno, quien previamente ha incidido en los 180 millones de euros que su Gobierno ha movilizado para «mitigar el impacto» de la sequía en Almería, de modo que la reducción de Tajo-Segura «nos obliga a hacer obras de ampliación para llevar agua desalada al conjunto de la población».

Con el mayor grado de internacionalización de empresas entre las provincia de la región y el PIB por habitante más alto de Andalucía --superior a la media en más de diez puntos, según el presidente--, a Almería «tenemos que intentar no ponerle palos en las ruedas» sino, según ha remarcado, «ayudarla desde todo los frentes para no frenar su crecimiento, no de palabra sino siempre con presupuestos».

En esta línea, ha incidido en el «firme compromiso» que la Junta de Andalucía tiene desde 2019 con una provincia que era «la gran tapada de Andalucía», lo que se refleja en las cuentas autonómicas de este año con 387 millones de euros previstos para la provincia, esto es, 145 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

«Almería es una provincia que se ha hecho a sí misma, que nunca le ha regalado nadie nada, y de ahí un mea culpa de las administraciones que a veces no han creído lo suficiente en la provincia de Almería, pero que ha conseguido por sí sola, sin tener peso administrativo ni a veces respaldo institucional, a conseguido reinventarse y ser una economía pujante», ha reflexionado Moreno.

Mejora de la conectividad

El líder del Ejecutivo andaluz ha instado de este modo ha impulsar las infraestructuras de la provincia y su conectividad a través de la Alta Velocidad, que será «clave para el presente y futuro de Almería» así como de «toda Andalucía oriental».

En este sentido, ha celebrado la «buenísima noticia» que supone el acuerdo recientemente adoptado con el Gobierno y el Ayuntamiento de Almería para cerrar la financiación de la segunda fase de integración urbana de las vías del tren en la ciudad y la llegada del AVE con una nueva estación, ya que «no en todas las ciudades lo hay».

Moreno ha indicado que, por su parte, el Ejecutivo autonómico trabaja con el objetivo de finalizar este año «si no hay problema desde el punto de vista físico, como un corrimiento de tierras» las obras de la Autovía del Almanzora en su conexión con la A-7, lo que facilitará las operaciones en la comarca del mármol, toda vez que espera poder firmar en breve el convenio del proyecto Puerto-Ciudad con la ciudad de Almería, «otro hito para impulsar más aún el desarrollo económico a través de su puerto».

Así, a través de una agroindustria «moderna, puntera y claramente exportadora», el presidente andaluz ha ensalzado la economía de una provincia «también vinculada al mármol» en la que el turismo «ha experimentado una fuerte tendencia de crecimiento en los últimos años» por lo que presenta ya «un grado de diversificación importante con empresas de carácter tecnológico».

«Almería es referencia y marca importante», ha dicho para animar a los empresarios a conocer una provincia de la que también ha destacado su crecimiento demográfico, por lo que ve previsible su posición como una de las futuras «capitales económicas del Mediterráneo» una vez se desarrolle el puerto, quede conectada por AVE y salve sus problemas hídricos.