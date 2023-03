La microbióloga Miren Basaras cree que sigue costando más a las mujeres llegar a puestos directivos en la investigación

Miren Basaras, reconocida microbióloga y profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), cree que sigue costando más a las mujeres llegar a puestos directivos en la investigación. Además, ha afirmado que ha prosperado en su carrera profesional no puede decir de forma «fácil, pero sí adecuadamente», aunque ha reconocido que «quizá» si hubiera sido hombre, ese recorrido lo habría hecho «más rápido».

Basaras considera que todavía sigue costando más a una mujer llegar a puestos directivos en el área de investigación en el que desarrolla su actividad profesional, entre otras cuestiones, por la conciliación familiar, que «normalmente» continúa recayendo en las mujeres.

En una entrevista a Europa Press Televisión, Basaras, reconocida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y la Conferencia Española de Decanos de Biología por su labor durante la pandemia de la covid-19, ha explicado que, a lo largo de cualquier carrera profesional, «siempre hay pasos que dar», a veces «cortos, más largos, o cuestan más».

En su caso, ha explicado que ha tenido «un mentor» muy bueno, que le ha ayudado «a dar estos pasos», y avanzar en su camino investigador y de docente de una manera «no voy a decir fácil, pero sí adecuadamente».

En este punto, ha explicado que las mujeres tienen un hándicap «muy importante», que es el hecho de que «normalmente» la conciliación familiar recae sobre ellas, en contraposición con el hombre, con lo que «quizá», si hubiera sido del sexo contrario, su camino profesional habría discurrido «más rápido».

Preguntada sobre la presencia femenina en su sector, el de la Investigación y la Docencia, ha respondido que las mujeres han llegado «de una manera importante» a él, como en el caso de su departamento, el de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV, en el que «prácticamente» la gran mayoría son mujeres.

No obstante, ha reconocido que a una mujer todavía le sigue costando llegar a un puesto directivo, cuestión que ha achacado a la conciliación familiar. «La familia pesa mucho, el cuidado, bien niños o niñas o bien de padres o progenitores, generalmente suele recaer en la mujer. Entonces, cuesta más llegar a esos puestos directivos, porque no tienen tiempo suficiente para llegar y para hacer esos méritos suficientes». «Sí, cuesta más», ha apostillado.

Miren Basaras se ha mostrado más partidaria de «méritos» que de «cuotas». «Que una persona, me da lo mismo que sea hombre que sea mujer, llegue a un puesto de trabajo simplemente porque tiene que llegar ahí, pues no. Creo que los méritos son fundamentales, pero sí es cierto que en igualdad de méritos, ambas personas, me da lo mismo, ambos géneros, deben de tener las mismas oportunidades, y creo que los méritos son los fundamentales», ha sentenciado.

En su sector, ha continuado explicando que no existe la brecha salarial entre hombres y mujeres porque se trata de la administración pública, -«cobras exactamente igual»-, pero sí es cierto que aquellas personas «que llegan más alto en su carrera académica son a base de una serie de méritos, y esos méritos se suelen alcanzar más, o han alcanzado hasta ahora más, los hombres que las mujeres». «No es una brecha salarial como tal, pero sí es cierto que a ciertos puestos más elevados, hasta ahora, han llegado más los hombres», ha sostenido.

Basaras cree que en los últimos años se ha mejorado en el tema de la conciliación familiar, pero cree que se deberían mejorar más todavía en esta cuestión como en otros países europeos.