La portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha insistido este martes en que el Ejecutivo no negociará con los «piratas informáticos» que llevaron a cabo un ciberataque en el Hospital Clínic de Barcelona el domingo y ha añadido que no habrá ningún rescate, aunque de momento no tienen constancia de que lo hayan pedido.

«Se han equivocado de objetivo», ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el día en que el centro ha retomado un 10% de la actividad de las Consultas Externas y un 40-50% de la actividad quirúrgica de este martes. Además, mantiene toda la actividad urgente y de hospitalización, así como las áreas de hospitalización domiciliaria, hospitales de día, radiología, pruebas endoscopias, exploraciones radiológicas y farmacia ambulatoria. La portavoz ha explicado que cada día en Catalunya se registran unos 60 grupos cibercriminales que atacan a entornos digitales de la administración, y de 2020 a 2021 se contabilizaron 1.700 millones de intentos. De estos, 2.000 han acabado registrados como incidencias de ciberseguridad, lo que supone una tasa de protección del 99,98% ante estos ataques, según Plaja.