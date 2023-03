El exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, acusado en el caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, se ha mostrado tranquilo ante el comienzo de la fase de prueba del juicio. «Tengo la convicción de que acabará bien», ha dicho.

Barrientos ha llegado este martes a la Ciudad de la Justicia de Málaga donde declara como acusado en el juicio que se celebra en la Sección Tercera. El bloque que se desarrolla esta semana está dedicado a la investigación sobre las actuaciones en materia de disciplina urbanística.

«Tengo la tranquilidad de manifestarme ya», ha dicho a los periodistas a su llegada, apuntando que tiene «muchas ganas de hablar y de expresarme y como siempre he dicho, quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer». «Contento de que acabe pronto y tengo la convicción de que acabará bien», ha apuntado.

El procedimiento se inició en 2007, hace 16 años, y ahora hay casi 50 acusados, entre ellos el alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos, después de que se haya retirado la acusación para algunos de los procesados en el trámite de cuestiones previas y otro haya llegado a un principio de acuerdo.

En este bloque por el que empieza la prueba, por el que el fiscal acusa solo al exalcalde socialista, se analizan los expedientes de infracciones administrativas en el Ayuntamiento, la mayoría relacionadas con disciplina urbanística, considerando que Barrientos «ignoró adrede los listados de expedientes pendientes».

La investigación del caso 'Astapa' comenzó a raíz de una denuncia presentada por dos ediles, David Valadez --que luego fue alcalde-- y Cristina Rodríguez, ambos del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES).