El PSPV-PSOE clama por un feminismo "fuerte y unido ante los discursos trasnochados": "Somos el partido de la Igualdad"

El PSPV-PSOE ha clamado por un feminismo «fuerte y unido ante los discursos trasnochados de la derecha y la extrema derecha» y se ha reivindicado como «el partido de la Igualdad». «Todos los avances en materia de igualdad de la historia de la democracia española han llegado de la mano de los y las socialistas», han defendido.

Así se han manifestado este lunes durante el acto 'Frente al machismo: libres, unidas y sin miedo' celebrado en València, que ha contado con la participación de la vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, y la vicealcaldesa de València y candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez.

También han intervenido la secretaria de Igualdad de la CEF del PSOE, Andrea Fernández; la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Laura Berja; el exdelegado contra la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, y la diputada en el Congreso y secretaria contra la Violencia de Género del PSPV-PSOE, Susana Ros, ha indicado la formación en un comunicado.

Ana Domínguez ha resaltado «la necesidad de seguir conquistando derechos como la corresponsabilidad real para conseguir una sociedad que sea plenamente igualitaria». «En vísperas de un 8 de marzo muy importante, los y las socialistas valencianos queremos reivindicar la necesidad de tener un feminismo fuerte y unido porque las mujeres siempre que hemos avanzando lo hemos hecho caminando juntas», ha declarado.

«Las mujeres queremos ser madres, pero no dedicar toda nuestra vida a cuidar de los otros», ha apuntado, al tiempo que ha propuesto la aprobación de «una ley de usos de tiempo» que permita «poner el tiempo en el centro y que sea valorado como un derecho, especialmente para las mujeres, que siempre hemos sido las que menos tiempo libre hemos tenido».

Por su parte, Andrea Fernández ha defendido que «el PSOE siempre ha estado y está ahora a la vanguardia en materia de Igualdad», y ha subrayado que «es el único partido que da voz a las mujeres». «Los socialistas encaramos el futuro con esperanza y la ilusión de seguir avanzando en materia de Igualdad», ha manifestado.

En esta misma línea se ha pronunciado Sandra Gómez, que ha destacado que «donde más esfuerzo político han hecho los socialistas ha sido en promover la igualdad de las mujeres». «Cuando impulsamos políticas como la subida del SMI o la reforma laboral estamos ayudando a las mujeres», ha señalado.

Gómez ha anunciado que la primera medida que tomará, si es escogida alcaldesa, será convertir «València en una ciudad sin prostitución y libre de esclavitud sexual»: «Impulsaré una ordenanza contra la prostitución», se ha comprometido.

"imprescindibles e imparables"

Asimismo, Susana Ros, ha aseverado que «las mujeres estamos preparadas y capacitadas para seguir avanzando en igualdad, pero debemos hacerlo unidas». «Somos imprescindibles e imparables», ha reivindicado, y ha instado a «seguir impulsando políticas de igualdad para las mujeres y junto a las mujeres».

Por otro lado, Laura Berja ha defendido que «la abolición de la prostitución es un compromiso del PSOE, pero también es un compromiso social». «No podemos convivir con la violencia extrema que supone la prostitución», ha denunciado, y ha afirmado que «su abolición debe sostenerse en pilares fundamentales como son la atención a las víctimas, la persecución del proxeneta, la sanción y la coordinación institucional».

Finalmente, Miguel Lorente ha alertado de que «el problema de la violencia de género no es la intensidad sino la presencia». «Es necesario que trabajemos mucho en la concienciación para que no se normalice esta situación y juntas erradicar la violencia de género», ha expresado, a la vez que ha sostenido que «la violencia es intrínseca en el machismo y al machismo no se le puede gestionar, sólo erradicar».