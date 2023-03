Villacís acudirá a manifestación del 8M "en representación de muchas mujeres que sienten el feminismo de forma distinta"

La coordinadora de CS en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que acudirá a la manifestación del 8M, Día de la Mujer, «en representación de muchas mujeres que sienten el feminismo de forma distinta».

«Debe ser que no aprendo porque voy a ir de nuevo al 8M. En los últimos tiempos hay muchas mujeres y par2tidos que pretenden hablar por todas nosotras, pero somos mucho más plurales de lo que nos quieren vender y además paradójicamente estos partidos se llenan de hipocresía. El PSOE lleno de diputados presuntamente feministas que votan en contra de la prostitución y luego por la noche han consumido prostitución», ha manifestado tras asistir a las XIII Jornada de Cartas de Servicios y Calidad del Consistorio.

Villacís ha rechazado que el feminismo pueda «dividir a las mujeres por el hecho de pertenecer a un partido político», y ha destacado que ella ha luchado «por la conciliación, por las cosas que interesan a las mujeres».

«Estaré en el 8M; no me representa ni el PSOE que va a tratar de patrimonializarlo, ni Podemos que va a hacer lo mismo, ni el Ministerio de Igualdad que últimamente no dice más que sartas de tonterías», ha concluido.