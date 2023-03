Almeida defiende que el PP acuda a manifestaciones del 8M pese a estar "instrumentalizadas" por la izquierda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que ve bien que el Partido Popular tenga representación en la manifestación del Día de la Mujer, 8M, si bien ha criticado que esta marcha esté «instrumentalizada» por las formaciones de izquierda.

«No tengo previsto ir a ninguna (marcha), porque mi partido ya ha dicho que habrá presencia de dirigentes del PP. No lo tengo previsto porque son manifestaciones en gran medida instrumentalizadas desde la izquierda», ha expresado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

A continuación ha precisado que los dirigentes 'populares' tienen «autonomía para decidir» si quieren acudir o no a estas manifestaciones, en las que ha vaticinado que habrá «un choque brutal entre posiciones de izquierda, que ratifican que se han patrimonializado».

Ha defendido que la «causa de la igualdad invoca a todos», pero en este caso «la izquierda patrimonializará ese concepto de feminismo» que él no comparte. «No todos los dirigente tenemos que estar. Que no compartamos los postulados de la izquierda no quiere decir que el Ayuntamiento no vaya a celebrar un acto institucional por el 8M», ha concluido.