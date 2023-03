Montero acusa al PP de "hacer ruido" para "generar desconfianza" hacia el PSOE y "crear desapego de lo público"

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado al PP de «generar ruido» para «que la gente desconfíe de los servidores públicos cuyo afán es contribuir al proyecto socialista». «Generan ruido para impedir que se escuche la música de la política, para tratar de producir desapego de lo público e intentar tapar el hecho de que todos los servicios públicos y las leyes sociales de nuestro país llevan el sello socialista», ha apostillado.

Así se ha manifestado también ministra de Hacienda, quien ha participado este domingo en un acto público en Osuna (Sevilla) con el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández; la secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla y alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y el secretario general de JSA de Sevilla, Rubén Manrique.

Montero ha defendido la «tolerancia cero» del PSOE ante la corrupción, subrayando que «cuando aparece un garbanzo negro en las filas, lo importante es actuar con rapidez y contundencia», tildando de «imprescindible» el compromiso con «la limpieza» de las instituciones".

«El futuro de la política tiene que estar impoluto para los que están y los que viene», ha asegurado la socialista, lamentando «la corrupción que a veces ensombrece la tarea de tantos que nos esmeramos por contribuir al bienestar de los ciudadanos».

La vicesecretaria general del PSOE ha asegurado que el PSOE «es el partido de la mayoría social, el que ha sido capaz de cambiar la vida de millones de personas, el artífice de todos los avances en derechos y libertades de España». «Mientras tanto, la derecha defiende únicamente a la gente que considera de bien, pero la gente de bien es la que no tiene más patrimonio que su palabra y su trabajo», ha añadido.

En la antesala del 8M, María Jesús Montero ha afirmado que «no hay feminismo sin socialismo, ni socialismo sin feminismo». «Tenemos que poner en valor todo lo conseguido, pero también debemos seguir reivindicando que queda largo trecho para conquistar una igualdad efectiva», ha señalado.

La socialista ha llamado a participar «masivamente en las manifestaciones» del próximo miércoles y ha repasado las «políticas socialistas que durante estos años han favorecido avances muy importantes en materia de igualdad». «La subida del salario mínimo, la reforma laboral que potencia los contratos indefinidos o la subida de las pensiones son medidas de justicia, pero sobre todo para las mujeres».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el 28M «concurrimos a unas elecciones importantísimas, en las que nos jugamos volver a pintar de rojo Andalucía, poner las bases para seguir gobernando España y empezar a situar a Moreno Bonilla en la casilla de salida». «Cuando el PSOE gana, gana la gente», ha incidido el dirigente provincial socialista.

Fernández, quien ha mostrado su «condena más absoluta» por el asesinato machista de una joven en El Rubio, ha reiterado el compromiso firme de lo socialistas sevillanos con la igualdad de género y con la lucha contra la violencia machista. «Todos los avances en materia de igualdad en España han venido de la mano de Gobiernos socialistas», ha recordado. Javier Fernández también ha querido trasladar su respaldo sin fisuras a las y los jóvenes socialistas, «que deben tener un papel importante en los gobiernos locales».

«El PSOE tiene 143 años de historia de lucha por la igualdad y la justicia social y es imprescindible para millones de españoles y españolas que tienen depositadas sus esperanzas en nuestro partido», ha afirmado.

El líder de los socialistas sevillanos ha lamentado que la derecha «quiera reescribir el relato autonómico en el que no participaron». «La derecha se envuelve en la bandera andaluza para tratar de construir un relato que no coincide con la realidad. Tenemos que hablar del 28F porque lo que no se cuenta, no existe y desde que gobierna la derecha debemos estar vigilantes», ha manifestado.

Por último, el secretario general socialista ha advertido de que el PP «está desmantelando los servicios públicos andaluces, como acaba de hacer poniendo precio a la atención primaria». «Están llevando a cabo su programa oculto», ha concluido.