Denunciado un sindicato policial por presuntas calumnias en la Urbana de Badalona (Barcelona)

El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Sicpol) ha denunciado por calumnias al sindicato Plataforma Sindical Unitaria (PSU) después de que este señalara presuntas irregularidades en la gestión de las retribuciones de algunos miembros de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) en el abono de horas extraordinarias y pluses no realizados o realizados fuera del marco legal.

La denuncia del sindicato PSU, consultada por Europa Press, explica que cada mes reciben tanto ellos como el Ayuntamiento de la localidad de un informe con las horas extraordinarias y los pluses a través de un informe técnico que realiza el superintendente del cuerpo para que valide el Gobierno de la Corporación.

PSU asegura que las escalas de superintendente, intendente mayor, intendentes e inspectores tienen un horario asignado de siete horas de lunes a viernes y que «nunca acuden al trabajo en fin de semana y festivos».

«A cada uno de estos trabajadores les constan asignadas un número de horas extraordinarias 'festivas', que se supone que realizan en días que están fuera de su cuadrante y que únicamente podrían ser fines de semana o festivos, que se repiten periódicamente y por sistema cada mes», critican.

De esta manera, PSU garantiza que «consiguen aumentar considerablemente las retribuciones que perciben en sus nóminas de manera fija y mensual, anotándose 24 horas extras festivas cada mes», y detallan que, además, estas horas extraordinarias aparecen en número múltiple de ocho, lo que no encaja con sus jornadas, que son de siete horas.

Desde PSU también sostienen que «estas personas no están sometidas a ningún tipo de control de asistencia o presencia en su puesto de trabajo y que ellos mismos tienen la potestad de autorizar esas horas extraordinarias que realizan».

Por los motivos expuestos, PSU manifestó a los funcionarios responsables del Ayuntamiento que abrieran un expediente disciplinario para determinar y acreditar los hechos denunciados y, una vez comprobados estos hechos, dar traslado al juzgado de instrucción pertinente para delimitar la responsabilidad penal.

Sindicato sicpol

El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Sicpol), a través de su abogado y tras tener constancia del escrito sindical del PSU, formuló una denuncia contra el sindicato por un presunto delito de calumnias.

En esta denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, explican que el sindicato PSU acusa, directamente y sin pruebas, a los mandos de la Guardia Urbana: «Dice el escrito que dichos delitos se han cometido por ser fraudulentas las horas extra realizadas en un determinado periodo de tiempo por parte de los mandos, afirmando que se trata de retribuciones encubiertas y de que dichos mandos no han realizado las horas extraordinarias».

El abogado señala que el escrito es «totalmente irracional y manifiestamente incoherente», ya que el PSU asegura que la jornada realizada por los mandos es de siete horas diarias, algo que es totalmente falso, en sus palabras.

«El denunciante, plenamente consciente de la falsedad de lo que dice, busca manchar el buen nombre de los mandos del cuerpo, haciéndoles pasar una especie de »pena de banquillo« totalmente antijurídica», ha expresado.

Asimismo, ha explicado que el sindicato PSU son miembros de la Guardia Urbana que tratan con los mandos, y que saben «perfectamente que (los mandos) están desempeñando sus funciones en los momentos en que, en su escrito, dice que no están presentes», ya que su trabajo no es exclusivo en el despacho, lo que demuestra --ha dicho-- el manifiesto desprecio por la verdad.

Fuentes de Sicpol han asegurado a Europa Press que «curiosamente» las horas extraordinarias de los subinspectores afiliados al PSU no están en el punto de mira, a diferencia de las de los otros mandos que están afiliados a Sicpol.

1.612 horas anuales

Ha detallado que en total tienen que trabajar 1.612 horas anuales, como cualquier trabajador de la Guardia Urbana, y la jornada laboral es de ocho horas de lunes a viernes no festivos, «en un horario sin determinar y siendo éste flexible en cuanto a su realización», debido a la necesidad de gestión, planificación y disponibilidad, pudiendo llegar a prolongar la jornada.

«Las 1.612 horas, si se dividen en 8 horas diarias, salen 201,5 días de trabajo. En un calendario laboral, a los 365 días hay que restarles los fines de semana (106 días), los festivos oficiales, autonómicos y locales, lo que nos da 243 días festivos. Eso quiere decir que, a estas fiestas, hay que añadir al calendario 42 días más, repartiéndose durante todo el año en fiestas entre medio de semana para completar la jornada anual de horas de trabajo», ha asegurado el letrado.

También ha explicado que, por las propias necesidades del servicio, es posible que un día asignado como fiesta en el cuadrante de coordinación el mando tenga que realizar un servicio extraordinario: «La anotación de los trabajos extraordinarios es fruto, única y exclusivamente, de la realización de éstos en días festivos».

Asimismo, también ha alegado que el control de las horas está supervisado por los mandos superiores que, en los cargos de coordinación, lo realizan los directores de área, concejales o el propio alcalde.

Recurso contencioso-administrativo

Además, el abogado de Sicpol interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Badalona por no pagar las horas extraordinarias de los afiliados al Sindicato Sicpol de septiembre y octubre de 2021, que ya fueron requeridas, y solicitaron que si no las abonaban se indicaran los motivos para no proceder a tal abono.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado explica que, a diferencia de lo que se ha hecho con los afiliados del sindicato Sicpol, sí se ha procedido a abonar --tras una reclamación-- las horas extras que proponía la concejal al resto de miembros de la Guardia Urbana del Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP) y PSU.

"evidente discriminación"

«Se produce, por tanto, una evidente discriminación por motivos sindicales en la inactividad administrativa que se denuncia: se abonan las horas extraordinarias a los afiliados del SFP y PSU pero no se abonan a los afiliados de Sicpol, sin dar ningún tipo de explicación», ha añadido.

Además, explican que el concejal de Recursos Humanos envió la documentación sobre la gestión de las horas extras a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra para que lo investigara, sin incluir el informe de respuesta que les libraron desde el sindicato Sicpol, donde explicaban «todas las falsedades del documento del sindicato PSU».

El abogado del Ayuntamiento, el 25 de noviembre por la mañana, formuló un allanamiento de la demanda --acto en el que el demandado acepta lo que se le exige en la demanda-- por instrucción del Área de Recursos Humanos y, «de manera inminente» se tenía que dictar una resolución que estimara la solicitud, pero el mismo día y sin explicación, se dejó sin efecto este allanamiento.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha explicado a Europa Press que abrió diligencias de investigación de carácter reservado en junio de 2022 por presuntas irregularidades en conceptos salariales y la gestión de las horas extras, y que durante el mes de diciembre se prorrogó seis meses más.