El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo Vicente, ha formalizado este viernes su candidatura a las primarias del PAR para ser el candidato de esta formación a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas de mayo. Ha presentado más de 500 avales procedentes de las tres provincias «a partes iguales». «El apoyo que he recibido es muy importante», ha asegurado.

Así lo ha expresado Izquierdo en declaraciones a los medios de comunicación, indicando que hasta el próximo martes, 7 de marzo, día que concluye el plazo para presentar candidaturas a las primarias de esta formación, va a seguir recogiendo avales. Ha especificado que estos más de 500 suponen una representación aproximada del 40 por ciento del censo del partido.

Según el Reglamento aprobado por el PAR para las primarias, que se celebrará el próximo 11 de marzo, los avales de quienes opten a ellas deben representar el 10 por ciento de la militancia de cada circunscripción. En el caso de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón, el número de avales debe ser de 150 puesto que el censo de militantes ha quedado constituido por un total de 1.555 personas.

Izquierdo ha sostenido que a través de su candidatura pretenden que el PAR vuelva a ser «la casa general de todos los aragoneses». «Se acabó de dimes y diretes, de procedimientos que nadie entiende y de ir por las esquinas hablándonos al oído», ha dicho Izquierdo, al tiempo que ha manifestado: «Hay que hablar con los aragoneses a la cara y decirles que estamos dispuestos a representarles con honestidad, limpieza y capacidad de gestión».

Ha defendido que nadie le va negar a los miembros del Partido Aragonés su capacidad para presentarse a las elecciones. «Lo hacemos cumpliendo las normas», ha afirmado.

Puertas abiertas

Por otra parte, Izquierdo le ha abierto las puertas del partido a «toda la gente que un día se marchó por culpa de algunos que hoy piden el voto para el Partido Popular, y me refiero a la gente de Compromiso por Aragón, que en un momento determinado abandonaron el PAR porque no fueron capaces de ser escuchados por su partido».

Ha animado a volver al PAR a todos aquellos que un día se fueron «decepcionados» por la «deriva» de la formación «y me consta que lo van a hacer porque esto si les ilusiona». «En este partido no hay familias, este partido es una familia», ha afirmado, ironizando sobre que si «un hijo se quiere ir de Erasmus durante un tiempo, no pasa nada, cuando vuelva seguirá estando en su casa».

Asimismo, ha anunciado que van a poner el foco en «fichar talento» ya que hay gente «muy válida y capaz» en todo el territorio aragonés. «Vamos a contar con ellos, con todo aquel que quiere hablar con nosotros», ha apostillado.

Campaña en positivo

Izquierdo ha sostenido en que si al final del proceso él es el candidato elegido, la campaña va a ser «limpia y en positivo». En este sentido, ha esgrimido: «No venimos aquí a criticar, ni a discutir con nadie, venimos a proponerle a los aragoneses que hay una posibilidad de un Aragón mejor, contando con todo el territorio».

En caso de no acabar siendo el elegido, Izquierdo ha asegurado que apoyará al que sí lo sea, porque las primarias sirven «para sumar, no para restar» ya que ha defendido que se trata de un proyecto de equipo y de colaboración, y que se presentan a las elecciones «sin miedo a nadie», en especial, a aquellos que vaticinan «el final de este partido», porque eso «solo lo dirán los aragoneses el día 28 de mayo».

Izquierdo ha confiado en que van a mantener la representación actual y «donde no la tenemos, la vamos a recuperar porque hay mucha gente que está volviendo a este partido, viendo la ilusión y el trabajo de gente que, sin ningún otro objetivo que representar a los aragoneses, está trabajando cada día, sin pedir nada a cambio».

Respecto a si le preocupa que los tiempos judiciales se interpongan en el camino a las elecciones, ha respondido que su preocupación versa en asuntos como que el transporte sanitario mejore, que se haga justicia con el reparto económico de los fondos del Gobierno de España o que la ciudad de Zaragoza termine con todos los conflictos que tiene en la actualidad.

«Lo demás son cuestiones que son ajenas a mí porque yo no soy juez, ni letrado y, por lo tanto, no puedo opinar sobre algo que, además, entiendo que a la ciudadanía en este momento no le importa, porque lo que le preocupa a la gente son sus problemas», ha sostenido Izquierdo. «Eso es un tema que se resolverá cuando se tenga que resolver y nosotros tenemos que trabajar para la gente, y en eso vamos a estar».

Por otra parte, en caso de ser el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el PAR, ha adelantado que si el Ejecutivo aragonés «es un gobierno moderado, tendrá el Partido Aragonés, sino será otra cosa».

"candidaturas fuertes"

Por su parte, el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, ha apuntado que la formalización de la candidatura de Izquierdo supone «un paso más» en la hoja de ruta establecida, cuando hace un mes se hicieron cargo del partido.

«Desde entonces, hemos ido tomando una serie de decisiones encaminadas a lograr la presentación del Partido Aragonés a las elecciones», ha expresado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el objetivo ha sido «hacer candidaturas fuertes para poder ser necesarios el 28 de mayo».

El presidente del PAR se ha referido a Izquierdo como «un hombre de Teruel implicado en el territorio, trabajador, luchador infatigable y a quien ahora le corresponde también defender los intereses de Huesca y de Zaragoza».

«Para nosotros es una alegría y una satisfacción contar con una persona joven, con una gran experiencia política acreditada a lo largo de los años», tanto como alcalde de Gúdar desde los 18 años y vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

Ha continuado diciendo: «Para las personas que creemos en este Partido Aragonés y que con nosotros es posible otro PAR, alejados de intereses y de clientelismos, es una alegría grande que Alberto Izquierdo haya dado este paso».

«A pesar de las dificultades y de las piedras en el camino que diariamente nos están poniendo personas que no quieren al PAR, sino que defienden otros intereses personales distintos, --esta candidatura-- es un acto importante que refleja lo que dijimos el primer día y, en consecuencia, vamos a seguir trabajando y avanzando y no nos apartarán», ha glosado.

"por responsabilidad"

Por otra parte, Clemente Sánchez-Garnica ha confirmado que presenta su candidatura a las primarias del PAR para la Alcaldía de Zaragoza, una decisión que ha tomado «por responsabilidad» con el partido.

«No es algo personal, está relacionado con el equipo, con la gente. Yo no soy nada sin ese grupo de personas del comité municipal del PAR, que con ilusión vamos a afrontar una campaña electoral digna, diferente, distinta», ha dicho.

En esta misma línea, ha reiterado que en esta campaña se va a demostrar que un partido como el suyo «es absolutamente necesario en una ciudad como la de Zaragoza», y se ha mostrado convencido de que los zaragozanos van a entender que el PAR puede «ocupar ese espacio de moderación y centralidad para que los enfrentamientos entre los dos grandes partidos conduzcan a una Zaragoza mejor».

«Si yo he dado este paso, que no pensaba darlo porque mi función era la de intentar llevar este barco a destino, el 28 de mayo, ha sido por responsabilidad y porque soy del PAR y porque siempre he creído en el trabajo en equipo, por eso he aceptado», ha zanjado.