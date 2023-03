Consejería y comité de huelga de Primaria terminan sin acuerdo una reunión fugaz y estudiarán los 'esfuerzos' propuestos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria han finalizado sin acuerdo la reunión 'fugaz' mantenida este jueves, la decimotercera en el calendario de paros que arrancó el 21 de noviembre, y se han emplazado a estudiar las propuestas sobre cuestiones técnicas que se presenten para aproximar posturas en base a la situación actual.

En la reunión, que se ha prolongado durante un cuarto de hora, la Consejería de Sanidad ha estado representada por la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Raquel Sampedro, el director general del Proceso Integrado de Salud, Juan José Fernández Ramos, y la gerente de Atención Primaria, Almudena Quintana.

Al término del encuentro, que coincide con la decimoquinta semana de paros, Ángela Hernández, secretaria general del sindicato Amyts, convocante de la huelga, ha explicado que el comité de huelga ha hecho una exposición de hasta dónde podría «forzar» su contrapropuesta para aproximarse a la de la Consejería y se han comprometido a trasladarla por escrito para ser estudiada.

En este sentido, trasladarán por escrito un documento al departamento de Ruiz Escudero con estas peticiones. «A la espera de saber cuál será el documento que nos vayan a presentar, pero ya les garantizo que con esos planteamientos es una propuesta absolutamente inasumible por parte de Sanidad», ha adelantado el titular de la cartera.

Según ha explicado, el comité de huelga ha presentado una propuesta «absolutamente decepcionante», con medidas para acabar con el turno de tarde y un nuevo incremento, esta vez por categoría profesional deficitaria, que llega a 650 euros. «Nacen un planteamiento sobre el turno de tarde que es absolutamente inasumible, puesto que no se garantiza la prestación para los madrileños de esa asistencia sanitaria dentro de la Atención Primaria, lo cual es algo que la Consejería de Sanidad no puede aceptar», ha lamentado el máximo responsable de la Sanidad madrileña.

Por su lado, la portavoz del comité de huelga ha explicado que, como en toda negociación, «ellos pretenden que bajemos nuestras expectativas y nosotros que ellos suban las suyas». «No ha habido margen para mucho más y no hemos podido avanzar mucho más», ha explicado la portavoz del comité de huelga, que ha cifrado en una partida aproximada de entre 39 y 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar posturas.

LOS MADRILEÑOS, REHENES DE LA SITUACIÓN

«Después de 13 reuniones y un seguimiento del 0,98%, que son 19 médicos sobre 2.000, no nos parece serio que el sindicato haga este planteamiento. No podemos tener a los madrileños rehenes en esta situación y no dándoles la prestación sanitaria que merecen en todo momento», ha criticado Ruiz Escudero.

Desde su departamento se puso sobre la mesa en la última cita, el pasado 21 de febrero, 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria", que contempla 200 millones de euros, 80 de ellos en Recursos Humanos.

Entre otras cuestiones, ofrece un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno.

Para el comité de huelga, según Hernández, si desaparece un concepto retributivo como es la Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), desde la Consejería «se tiene que hace un mayor esfuerzo que el que nos plantearon la semana pasada, que se sitúa en 400 euros. »

«Cuando se viene pagando desde abril de 2021 un concepto, para quitarlo y sustituirlo con otro hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestario porque si no sería injusto con respecto al resto de categorías que sí que vayan a seguir cobrándola», ha alegado.

PLAN DE CHOQUE PARA COMPLETAR PLAZAS VACANTES

También se ha abordado en el encuentro el plan de choque para completar las plazas que están vacantes, un 20% de las plazas de Médico de Familia y un 30% de las plazas de Pediatría, que dejan a un millón de madrileños sin médico o pediatra asignado.

«Hemos pedido un mayor esfuerzo en la hora del módulo y un esfuerzo que no contemplaban, y que esperemos que le den una vuelta y ahora contemplen, para los centros de muy especial difícil cobertura, que serían aquellos que siguen descubiertos a pesar de la implantación de todas estas medidas dentro de tres meses», ha explicado la responsable del comité de huelga.

Según explican desde Amyts, la Consejería ha hecho un nuevo llamamiento para que los aprobados de la OPE 2019 escojan alguna de las 54 plazas pendientes, plazo que se cierra el 16 de marzo, y de momento ya han renunciado 15 pediatras.

También hay discrepancias sobre el complemento de 380 euros mensuales por el turno fijo de tarde al quedar reducido «exclusivamente» a los facultativos que acepten hacer 'tardes puras'. «Hoy han especificado y hay una foto fija de las tardes puras y es menos de la quinta parte de los que ellos creían la semana pasada. En este sentido, sigue siendo muy positivo el acercamiento a la realidad de los centros que están realizando desde la propia Consejería de Sanidad», ha indicado.

En este contexto, el consejero madrileño de Sanidad ha vuelto a hablar de «huelga política» para referirse a este conflicto laboral y ha llamado al sindicato Amyts a dejar de seguir «su hoja de ruta» para mantener el conflicto hasta las elecciones de mayo «y que rebaje sus pretensiones» respecto a la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid, «respondiendo a lo que es la reivindicación desde el primer momento (tiempo por paciente, número de pacientes por agenda y exceso de demanda y cómo resolverlo».