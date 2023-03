El PSC mantiene su enmienda al plan piloto de la renta universal en la ley de medidas

El PSC mantendrá la enmienda al plan piloto sobre la renta básica universal en la ley de acompañamiento de los Presupuestos --conocida como ley de medidas--, pese a la petición del Govern de ERC de que la retire.

En declaraciones a los periodistas desde el Parlament, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha defendido que su postura es «coherente» con la posición que mantuvieron a lo largo de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat, y ha recordado que, a diferencia de las cuentas, la ley de medidas no fue pactada entre PSC y Govern.

Este martes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtió a los socialistas de que sus enmiendas contravenían el pacto de Presupuestos de Govern, PSC y comuns, que acordaron no presentar ni apoyar iniciativas que modificaran el contenido ni «espíritu» de lo acordado.

Ante ello, Romero ha argumentado que los Presupuestos no prevén ninguna partida para la renta universal, por lo que lo más coherente con el «espíritu» del las cuentas, a su juicio, es que la ley de medidas no incluya ninguna asignación para el piloto.

La ley de medidas fija en 800 euros la asignación mensual de los participantes en ese plan piloto --en 300 si son menores-- y prevé que el Govern apruebe la «dotación económica necesaria» para implementarla cuando entre en vigor la normativa que lo regule.

Campuzano "no estaba en las reuniones"

Romero también ha replicado al conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que en una entrevista en Ràdio Estel ha afirmado que el PSC se comprometió a no enmendar el plan piloto de la renta universal: «Él no estaba en las reuniones y por lo tanto no sé si puede decir a lo que nos comprometimos».

La portavoz socialista ha mantenido que el acuerdo «dice lo que dice» y que no incluye una partida para el plan piloto, que costaría unos 40 millones de euros que, a su entender, pueden dedicarse a otras medidas.

Así lo sostuvo también el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Cetesc) en su informe a la ley de medidas, ha destacado Romero.

64 enmiendas pactadas

Tras reunirse este miércoles con PSC, comuns y Govern, el PSC ha pactado hasta 64 enmiendas sobre la ley de medidas, y mantiene 11 de las que presentó en solitario, que se votarán este viernes en la Comisión de Economía.

Entre esas 11 figura una enmienda a una disposición de la ley de medidas que pretende traspasar la competencia para fijar las tarifas del agua a l'Agència Catalana del Aigua (ACA) en el área metropolitana de Barcelona, con lo que la AMB se quedaría sin la capacidad de decidir precios.

Romero ha sostenido que esta previsión «va en contra de la autonomía municipal» y la confiado en obtener el apoyo de las demás fuerzas para evitar que este cambio salga adelante.

Abiertos a seguir negociando

Por otro lado, ha recordado que todas las enmiendas que el PSC ha presentado a los Presupuestos son pactadas con el Govern, y se ha mostrado dispuesta a mantener abierto el «diálogo» con la Generalitat hasta el pleno del 10 de marzo para negociar.

Sobre si votarán a favor de la enmienda de Junts sobre macroproyectos, ha asegurado que serán «leales» al acuerdo de Presupuestos aunque estudiarán la propuesta del grupo.