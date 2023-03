El Grupo Parlamentario de Vox llevará al Pleno de este jueves la derogación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, con el apoyo del PP en el aire.

Esta norma se aprobó en 2016 con el sí de toda la oposición (PSOE, Cs y Podemos) y salió adelante después de que estos grupos rechazasen el proyecto defendido pro la entonces presidenta regional Cristina Cifuentes y presentasen el suyo propio.

El texto introduce aspectos como la creación de un DNI 'transitorio' mientras se realiza el proceso de cambio de sexo, ahonda en los derechos de los menores transexuales, garantiza el acceso a los bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, así como la congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación por personas transexuales.

Por otro lado, en diciembre del pasado año PP, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos tumbaron la Ley de Igualdad de Vox que incluía, entre otros, la derogación de la ley trans junto a la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual también aprobada en el mandato de Cifuentes.

Ahora, el partido liderado por Rocío Monasterio ha activado para este Pleno la derogación de la Ley Trans por «permitir el adoctrinamiento y la hormonación de niños sin consentimiento paterno, acabar con la presunción de inocencia y permitir a hombres autopercibidos mujeres participar en competiciones deportivas femeninas», entre otras cuestiones.

«El Gobierno tiene una responsabilidad altísima sabiendo los efectos secundarios e irreversibles que provocan estos medicamentos. Derogar esta ley no es un tema ideológico, sino de responsabilidad y de salud pública», ha llegado a decir Monasterio.

No obstante, este partido ha negado estar haciendo «chantajes» al PP con la derogación de la Ley Trans y condicionar su apoyo al resto de leyes que quedan por aprobar del Gobierno para esta Legislatura. De hecho, los 'populares' aún no han desvelado su sentido del voto y el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha indicado que será el Grupo el que lo decidirá pero que no han tenido «acercamiento con Vox en esta materia».

De todas formas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló la semana pasada que el PP presentarán su propia reforma de esta normativa con el objetivo de eliminar de ella los «artículos más perniciosos». «He manifestado desde hace ya mucho tiempo que estoy en contra de como está actualmente la Ley Trans en la Comunidad de Madrid y también he manifestado hace mucho tiempo que estoy trabajando sobre ello», indicó.

Enmiendas a la totalidad de la izquierda a la ley de las vtc

En otro orden de cosas, a este Pleno también se llevará la votación de las enmiendas a la totalidad de Más Madrid y Unidas Podemos a Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid y la ley del Gobierno de para la adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación.

A continuación, se debatirán seis Proposiciones No de Ley (PNL) sobre la Agencia Madrileña de Atención Social, los servicios de Cercanías, Agentes Forestales, Viviendas turísticas y una estrategia de Planificación territorial.

Sesión de control al gobierno

Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves comenzará a las 10 horas con la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, a la presidenta regional sobre cómo valora la imagen que traslada el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la ciudadanía madrileña.

Por su parte, la portavoz de Vox le consultará por los datos que tiene el Gobierno sobre los procesos de hormonación para cambio de identidad de género en menores que llevan a cabo en la región en el ámbito de sus competencias, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le preguntará por las acciones que tiene previstas antes de que finalice la Legislatura.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le preguntará si cree que está haciendo todo lo que está en su mano para garantizar el acceso a la vivienda de los madrileños y el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, sobre las medidas que tiene previsto implantar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar la calidad del sistema educativo.

El resto de preguntas dirigidas a los consejeros plantean temas como las ayudas al alquiler, ayudas a mujeres embarazadas, la brecha de género, las listas de espera en el SERMAS, medidas en política sanitaria y las obras de la Línea 11 de Metro.