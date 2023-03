El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pedido este martes en Alicante el voto para el candidato del PP a la Alcaldía, Luis Barcala, y ha asegurado que el 28 de mayo es «una excelente oportunidad para opinar sobre lo que está ocurriendo en España». Rajpy ha culpado al PSOE de «pactar con lo mejor de cada casa» y formar «gobiernos Frankenstein» en el conjunto del país y también en la Comunitat Valenciana, en referencia al Botànic.

«Malas compañías, malas leyes y mala gestión de la economía, todo ello malo para el país, es lo que propiciaron los pactos del Gobierno 'Frankenstein' y que ha roto los pactos generales que son imprescindibles para el buen funcionamiento del país, y eso también se ha roto», ha lamentado. También ha acusado al Gobierno central de «no ponerse de acuerdo en nada» y ha criticado leyes como la del 'solo sí es sí' o la Ley Trans.

En este sentido, ha recalcado que «el cambio es necesario y el PP debe asumir la responsabilidad de gobernar». Por ello, ha pedido el apoyo para Barcala, a quien considera «un magnífico alcalde, el que se merece una gran ciudad como Alicante». De igual modo, ha afirmado que desea «intensa y fervientemente» que el presidente del PPCV, Carlos Mazón, sea el próximo presidente de la Generalitat.

«Tienes un gran reto por delante, recuperar la Generalitat. Deseo de todo corazón que lo hagas. Creo que es lo mejor para la Comunitat Valenciana. Por supuesto para el PP, pero aquí eso no es lo más importante», ha resaltado, al tiempo que ha reiterado la petición de apoyo para «conseguir una mayoría para hacer que el sentido común se instale donde nunca debió de haber salido: primero de aquí y luego de toda España».

Bajo el lema de 'Alicante entre todos', la presentación de Barcala como candidato ha recibido el respaldo de Rajoy, de Mazón y del presidente del PP de Alicante, Toni Pérez, en un encuentro al que han asistido unas 1.000 personas.

Rajoy, Mazón y Pérez han pedido a la ciudadanía el apoyo para que el PP gane las elecciones en Alicante. «Se necesita. Por muy buenos que sean nuestros candidatos, que lo son, solos no pueden. En la batalla que tenemos por delante, vuestra participación, empuje y ganas van a ser decisivos. Sé que vais a estar a la altura de las circunstancias», ha resaltado el expresidente del Gobierno, que ha pedido el apoyo para Barcala, a quien considera «un magnífico alcalde, el que se merece una gran ciudad como Alicante».

Además, ha puesto en valor que el actual primer edil tiene «conocimientos, experiencia, ha vivido muchas cosas y tiene una enorme ilusión». También ha apuntado que tiene «la mejor sigla» detrás, el PP, a quien ha calificado como un «partido de verdad, con más de 40 años de historia». «Barcala es un candidato capaz, inteligente, con entusiasmo, ganas y con ilusión, buena persona y con la mejor sigla. Ganarás seguro las elecciones», ha pronosticado.

"alicante ha despegado"

En la misma línea, Mazón ha destacado que, con Barcala en el Ayuntamiento y él como presidente de la Diputación, «Alicante ha despegado». «Lo hemos hecho solamente entre el Ayuntamiento y la Diputación, solos, contra todos, contra el olvido, contra la falta de inversión, la falta de atención y contra el ninguneo», ha aseverado.

«Luis Barcala se ha dejado la piel, sigue haciéndolo, sigue defendiendo su ciudad, y quiero que sea el alcalde de Alicante porque mis hijos viven aquí y no se me ocurre nadie mejor para que los cuide, y por eso vamos a comprometernos a trabajar por todos y cada uno de vosotros», ha resaltado.

El dirigente 'popular' ha criticado al Botànic y ha pedido el apoyo de la ciudadanía «pero no porque gane el PP; no por nuestras ganas de ganar y de seguir transformando la ciudad, sino por toda la gente que esta ahí fuera, lo hacemos por solidaridad. Las personas merecen saber lo que se pueden perder si no apoyan el cambio», ha afirmado.

«Queremos justicia, nadie me tiene que contar lo que merece mi ciudad. Quiero que mi ciudad ocupe el lugar que le toca en la Comunitat Valenciana. Es de justicia, lo que nos merecemos, la realidad y el orgullo de un pueblo alicantino que se lo merece», ha añadido, al tiempo que ha denunciado el recorte del trasvase y el «infierno fiscal» por la subida de luz, gas y combustibles.

"no nos van a regalar nada"

Por su parte, en su intervención, el alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala, ha defendido que la ciudad mira «a un presente y futuro prometedor», aunque ha advertido que no les van a «regalar nada».

«No nos van regalar nada, tendremos que conquistarlo con trabajo, trabajo y trabajo. Es lo que nos ha dado la credibilidad y nos ha hecho recuperar el respeto y la confianza, porque solo el trabajo, trabajo y trabajo nos dará el triunfo. Que nadie se confíe, todos estamos ilusionados, queremos ganar, obtener el mejor resultado, pero no nos lo van a regalar, hay que conquistarlo, eso es trabajo, trabajo y trabajo, día tras día», ha recalcado.

Barcala ha defendido que, durante su mandato, han «empezado a transformar Alicante en una ciudad moderna y accesible» y ha resaltado que la ciudad «mira a un presente y futuro prometedores». «Alicante empieza a estar donde las grandes decisiones se toman, donde se escribe el futuro», ha sostenido. «Los rankings demuestran la pujanza de Alicante, a la que hemos sacado del desgobierno y el gris oscuro al que el tripartito y el Botànic querían condenar a esta ciudad», ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que el proyecto de su partido es «el de todos, sin exclusión» y ha añadido que tiene cabida «todo el que quiera sumarse» y «hacer mejor» la ciudad. «Os necesitamos a todos. Nos necesitamos todos para hacer un Alicante entre todos», ha afirmado.

Por ello, se ha dirigido a los votantes de otros partidos y ha expresado que el PP «es un partido con principios y valores claros y firmes». «Tenemos vocación de servicio, con una gestión seria y responsable, sin dogmatismos, extremismos, populismos y sin querer dividir a la sociedad», ha afirmado.

«Los que votasteis al PSOE, a Ciudadanos, a Compromís, a Vox o Podemos en las últimas elecciones, os pido y os propongo que os suméis a la sensatez, a la política predecible, fiable y de adultos, que es la del PP. Es la política que Alicante se merece para seguir creciendo y no dar ni un solo paso atrás», ha aseverado Barcala.

Barcala ha prometido que bajará los impuestos «apostando por las empresas que crean riqueza y empleo» y ha expresado que no entiende que «la izquierda se enfrente a empresarios que dan empleo y suban las cuotas de autónomos». También ha señalado la importancia del sector turístico, «clave para la economía de la ciudad», y se ha comprometido a trabajar para atraer nuevas industrias para diversificar el tejido productivo.

Por su parte, Pérez ha puesto en valor la llegada de Barcala a la Alcaldía de Alicante en abril de 2018, donde considera que demostró que «una gran capital se puede gobernar perfectamente con temple, porque los números son muy importantes, pero no lo son todo».

«Ahora el reto no es menor, tienes que renovar la Alcaldía, estoy convencido de que lo vas a hacer, y además con mayoría absoluta. Cuando digo mayoría absoluta es conseguir tantos votos como habitantes tiene mi ciudad, unos 70.000, porque Alicante lo necesita», ha subrayado.