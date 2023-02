Bilbao acoge las actuaciones de los norteamericanos The Fleshtones (Crazy Horse) este martes y de The Kurt Baker Band (Kafe Antzokia), mañana miércoles 1 de marzo, ambas ofertas muy ligadas al rock de garage y el power pop anglosajón del circuito de clubes.

Así, este martes recalan por enésima vez, en una nueva gira por el Estado, que visitan de forma asidua y recurrente, The Fleshtones, formación veterana surgida a mediados de los setenta desde el barrio de Queens de Nueva York y que abren en la sala Crazy Horse bilbaína (21.00 horas; 13-15 euros) este nuevo tour que incluye hasta 12 conciertos en 12 días.

Liderados por el vocalista Peter Zaremba y el guitarrista Keith Streng, más que por sus trabajos en estudio, la banda es conocida por sus potentes directos, tras forjarse por el circuito de locales de donde surgió la escena punk rock. De hecho, hicieron su debut en el legendario CBGB.

En esta gira por el Estado junto a la pareja Zaremba-Streng les acompañarán su batería desde 1980, Bill Milhizer, pero no su habitual bajista, Ken Fox, de baja por enfermedad, y que en esta gira española será sustituido por el líder de los asturianos Doctor Explosión, gran admirador de los neoyorkinos, Jorge «Explosión».

The Fleshtones publicaron su último disco hasta la fecha hace tres años «Face Of The Screaming Werewolf» (2020) y debutaron en 1982 con «Roman Gods», dentro del histórico sello I.R.S. Records y donde fraguaron su prestigio durante esa década con temas como American Beat '84'.

Por su parte, Kurt Baker (Portland, 1987) es un fiel heredero del espíritu de bandas como The Fleshtones y de otros nombres del power pop anglosajón como los Beat del también norteamericano Paul Collins o el británico Joe Jackson.

Baker comparte con Paul Collins que, como él, decidió fijar su residencia en España por un tiempo. En el caso de Kurt Baker, se estableció en Madrid en 2013, donde residió durante más de un lustro antes de regresar a Estados Unidos tras la pandemia.

Durante sus años en Madrid, entre otros proyectos paralelos (The New Trocaderos, Leftlovers) a su carrera como solista, colaboró con Bullet Proof Lovers, formado junto a músicos de la escena punk rock guipuzcoana e integrantes de bandas como Señor No, Nuevo Catecismo Católico, La Perrera o Discipulos de Dionisos.

La novedad en esta gira es que Baker regresa esta vez con su banda americana al completo: Geoff Palmer (The Conecction) , Kris Rodgers , Zack Sprage y su productor habitual Wyatt Funderburk .

Con esta formación es con la que grabó muchos de sus trabajos, incluido "Brand new beat (2012) recientemente reeditado y hace más de 10 años que no venian de gira por la Peninsula.

Al regresar a USA, el musico volvió a fijar su residencia en su Portland (Maine-USA) natal y recientemente ha anunciado que ha grabado un nuevo trabajo, que volverá a ser publicado con el sello Wicked Cool Records del guitarrista de Bruce Springsteen, Little Steven, donde ya publicó en 2019 el anterior «After Party» y que debido a las restricciones por el covid aún no habian tenido ocasión de presentarlo fuera de Estados Unidos .

La gira de Baker arranca este martes en Madrid antes de recalar mañana miércoles en el Kafe Antzokia de Bilbao (Kutxa Beltza, 20.00 horas; 12-15 euros) y, como en el caso de The Fleshtones, incluye 12 conciertos, pero esta vez en 14 días.