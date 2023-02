La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que han trasladado al resto de grupos en el Congreso de los Diputados la posibilidad de plantar al candidato de la moción de censura de Vox, Ramon Tamames, en el debate para no «blanquear» al partido.

«Para que tenga sentido, tiene que ser consensuado entre todas las formaciones. Si no es así, participaremos y haremos escuchar nuestra voz», ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

Sobre la 'ley del sí es sí', ha adelantado que ERC no apoyará la tramitación de una reforma que no esté «consensuada» entre Unidas Podemos y el PSOE y que no cuente con el aval del Ministerio de Igualdad.