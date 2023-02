Gobierno municipal no interpondrá recurso de casación contra la sentencia que anula la conformación del Grupo Mixto

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid no interpondrá recurso de casación contra la sentencia que anula la constitución del Grupo Mixto, ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras haber sido estudiada esta posibilidad por los Servicios Jurídicos del Consistorio.

«No procede la interposición del recurso de casación, por lo pasado de los requisitos, y vista la Jurisprudencia, no cabe recurso», ha manifestado el regidor ante los periodistas desde la Casa de la Villa, situada en la plaza homónima.

La semana pasada se conocía que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fallaba en una sentencia, fechada el pasado 16 de febrero, estimar totalmente el recurso presentado por Más Madrid contra la conformación de este Grupo.

Ahora falta por ver si el propio Mixto interpone este recurso. Si bien, Almeida ha matizado que «mientras la sentencia no sea firme, no se puede disolver (este Grupo), salvo que Más Madrid pida la ejecución provisional». «No nos puede pedir que lo disolvamos mientras no sea firme», ha argumentado.

Por otra parte, Martínez-Almeida ha puesto el foco en el hecho de que «Vox es condenado en la sentencia a costas por fraude procesal». «Ortega Smith que con tanto tronío denuncia a este equipo de Gobierno por cometer fraude procesal, esta una actuación muy grave, y no es habitual que una sentencia se pronuncie con tanta dureza. Debería plantearse cómo la condena en costas le ha sido achacada a Vox», ha finalizado.