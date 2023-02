El líder del PSC, Salvador Illa, ha criticado que, a su parecer, el objetivo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sea mantenerse en la presidencia para terminar el mandato: «Me parece pobre de espíritu que el objetivo sea agotar la legislatura».

En una entrevista a 'El Nacional' recogida este domingo por Europa Press, Illa ha reivindicado que Catalunya necesita un Govern «con un punto de ambición», y ha destacado que con el acuerdo de Presupuestos entre el PSC y el Ejecutivo catalán, se han desbloqueado proyectos que llevaban mucho tiempo atascados.

Preguntado por si pueden haber unas elecciones anticipadas en Catalunya, ha respondido que esto depende de Aragonès, que es quien decide «cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y de qué manera».

Asimismo, ha asegurado que ahora no le «preocupa» que haya o no elecciones en Catalunya, porque, según él, es prioritario no perder el tiempo en la ejecución de políticas públicas y que no se pospongan decisiones que se tienen que tomar, en sus palabras.

Al ser preguntado por si le preocupa que el Govern no cumpla con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el proyecto de la B-40 tras el acuerdo presupuestario, Illa se ha mostrado seguro de que Aragonès «dará cumplimiento a los acuerdos».

En términos municipales, ha opinado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exalcalde de Barcelona y candidato a la alcaldía por Junts, Xavier Trias, «no son los alcaldes que han dejado el mejor recuerdo de Barcelona», y ha abogado por abrir un tiempo nuevo para la capital catalana y mirar hacia el futuro.