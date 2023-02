El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha exigido que haya ceses por lo que ha calificado de «chapuza» en la Línea 9 del Tram entre Alicante y Dénia, ya que, según ha aseverado, se trata de «un tren que no puede pasar por la vía». Por su parte, la consellera de Movilidad, Rebeca Torró, ha replicado que es «indignante» que los 'populares' hablen de seguridad ferroviaria y lo ha atribuido a la «desesperación» de este partido ante las próximas elecciones autonómicas.

Según informa el PP, Carlos Mazón ha visitado uno de los puentes metálicos en Altea (Alicante) por donde no pueden circular los nuevos trenes inaugurados el pasado mes de enero. Junto a él han estado el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, y alcaldes y portavoces de los municipios por los que discurre esta línea del Tram.

El líder de los 'populares' valencianos ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, «el cese a los responsables políticos y que pida perdón por la chapuza y la gratuidad del servicio para los usuarios de la Línea 9 del Tram entre Alicante y Dénia por engañar a los vecinos». Además, ha indicado que «es lamentable que Puig anuncie un tren que no puede pasar por la vía y un nuevo servicio que no puede dar servicio a nadie».

Mazón ha asegurado que «muchos ciudadanos de estas poblaciones han visto una foto de Puig, diciendo que inauguraba una línea con un tren determinado y la línea no está ni totalmente reformada ni adaptada y esos trenes no llegan hasta aquí». «Este Consell se ha gastado 43 millones de euros para un tramo de 50 km que solo recorre 12. Es la falta de pudor más absoluta, es el tranvía de la desesperación. En definitiva, se trata de la foto del engaño», ha considerado.

Asimismo, ha advertido de que «si esos trenes llegaran hasta aquí que era su objetivo, estarían ofreciendo un gravísimo riesgo a los usuarios».

"no soportan el peso"

El presidente del PPCV ha afirmado que «esta situación tan dramática es lo que ocurre cuando se pone directivos con carnet y no expertos técnicos al frente de las instituciones, como es el caso de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana». «No se han hecho caso de las advertencias de los técnicos, y por tanto, los puentes no soportan el peso de los nuevos trenes», ha aseverado.

Finalmente, Mazón ha insistido en que es «un tren fantasma» y ha señalado como «único responsable» a Ximo Puig. "Ha inaugurado y anunciado un tren que no puede pasar por la vía, que no da servicio a nadie y para el que los usuarios necesitan más de tres horas para hacer los 100 km del recorrido. Puig al menos debería de reconocer la chapuza que han hecho, pedir perdón y hacer como en el caso de Cantabria y Asturias donde no han tenido más remedio que cesar a los responsables, ha concluido.

"desesperación" ante las elecciones

Por su parte, la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, ha replicado que es «indignante» que los 'populares' hablen de seguridad ferroviaria y lo ha atribuido a la «desesperación» de este partido ante las próximas elecciones autonómicas.

Así se ha mostrado este viernes la consellera en la presentación de un nuevo sistema de guiado para personas con discapacidad visual que se ha instalado en la estación de Àngel Guimerà de Metrovalencia, al ser preguntada por los medios acerca de las críticas del Partido Popular sobre la Línea 9 de Alicante.

A este respecto, la responsable de política territorial ha considerado «muy indignante» que el PP hable de seguridad ferroviaria y ha argumentado que «todos tenemos en la memoria el accidente de metro» de València.

A pesar de eso, «el Partido Popular se atrevió a mantener en la Línea 9, una línea abierta donde faltaba y no había seguridad». «El sistema de protección de trenes no estaba en esa línea y el PP la mantuvo a sabiendas durante nueve años» tras aquel accidente y hasta que se produjo el cambio de gobierno en la Generalitat, ha insistido.

"paseíllo"

En este sentido, ha apelado directamente al presidente de los 'populares' en la Comunitat Valenciana: «Cómo se atreve el señor Mazón a hacerse un paseíllo por las obras que este gobierno ha puesto en marcha durante estos años en los que se han invertido 150 millones de euros para devolver la seguridad a la Línea 9». «No fue de buen gusto suspender la línea por la falta de inversión del PP durante 20 años», ha subrayado.

«Hemos vuelto a recuperar la línea y los ciudadanos ya transitan por la línea con total seguridad. Que el PP tenga que hablar de la seguridad ciudadana nos parece indignante y evidencia la desesperación de Partido Popular porque ve claramente que el próximo 'president' de la Generalitat va a ser Ximo Puig y ya no sabe a qué agarrarse», ha aseverado.

Asimismo, Torró ha explicado que el trayecto de la Línea 9 pasa por tres puentes y mientras estos se modernizan, se ha contado con una «pequeña solución», el uso de un transbordador temporal hasta que «los puentes estén en marcha».

«No sé qué quiere el PP, ¿Que no hubiéramos actualizado la línea?, ¿Que la tuviéramos parada hasta que los puentes estén totalmente modernizados? ¿Cuál es el problema? Porque los trenes transitan desde que los adquirimos por la Línea 3 del tramo de Alacant y también por el tramo de la Línea 9 que ya está operativa. Cuando estén los puentes, los trenes podrán transitar por toda la línea», ha finalizado.