La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha insistido en tender la mano a las autoridades europeas y al Gobierno central «para que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) lleguen a donde tienen que llegar y cumplan así su función», pero ha recordado que las comunidades autónomas no disponen de información sobre el uso y destino de los fondos gestionados por la administración central.

La consejera ha hecho estas declaraciones tras concluir la visita que la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, presidida por Monika Hohlmeier, ha realizado esta semana a España, y tras las críticas de la eurodiputada alemana al corroborar la falta de transparencia del Gobierno central en relación con la gestión de los fondos y sus beneficiarios, «tal y como ya habíamos denunciado las comunidades».

En este sentido, la consejera Carolina España ha vuelto a solicitar «una cogobernanza real y efectiva, que el actual diseño del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) no permite», y ha apuntado que «los fondos europeos deben servir para favorecer la cohesión y resolver los desequilibrios territoriales. Ese y no otro es el sentido del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y eso no se está consiguiendo».

Por ello, ha insistido la consejera en reclamar una mayor participación de las comunidades autónomas en el diseño y la gestión de los fondos asignados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, «en favor de la eficacia en el diseño y la ejecución de los programas de cada uno de los fondos europeos, para evitar distorsiones en la planificación estratégica o duplicidades».

Y ha recordado que España también que las comunidades tienen asignados aproximadamente el 30% de los MRR, pero que el 70% restante lo gestiona directamente el Estado. «Son más de 49.300 millones de euros, de los que no tenemos información». «La ministra de Hacienda ha anunciado que el 75% de ese dinero ya está movilizado; lo que queremos es saber dónde y cómo, y eso no lo sabemos».

En este sentido, España ha recordado que la Junta ha movilizado el 81,37% de los fondos MRR transferidos a Andalucía para los años 2021 y 2022, en total son 997 millones de euros en subvenciones y licitaciones por 348 millones. «Pero no sabemos qué hace el Gobierno central con los fondos que gestiona directamente».

Carolina España se ha referido, en particular, a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: «¿Dónde están los PERTE?», se ha preguntado Carolina España. «Es necesaria una mayor coordinación y transparencia, para que las comunidades autónomas y empresas puedan conocer de primera mano las distintas líneas de ayudas a las que puedan acogerse, ya que los PERTE son fundamentales para la transformación de Andalucía».

«La transparencia es una garantía para asegurar una inversión equilibrada que ayude a la cohesión y evitar que se produzcan privilegios territoriales», ha explicado la consejera. Y ha continuado: «Sabemos que el Estado ha enviado 30 millones de euros a Cataluña y 90 millones a la Comunidad Valenciana (ambas en concesiones directas y reguladas por un Real Decreto) para desarrollar el PERTE de automoción. O que en el País Vasco también se invierte en este PERTE. Ayer el ministro Bolaños afirmó que en Cataluña están impulsando en PERTE de microchips», ha indicado Carolina España. «Sin embargo, no ha llegado ni un euro de los PERTE a la administración andaluza».

«Sería bueno que hubiese información sobre los doce PERTE puestos en marcha, con el fin de poder poner la administración andaluza a disposición del Gobierno central para la implementación de estos proyectos», ha dicho la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

«Hemos detectado que el diseño de las medidas no se adapta a las particularidades de los territorios, como ocurre en el caso de la creación de nuevas plazas públicas de escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años, cuando se quedan en Andalucía unas 25.000 plazas vacantes cada curso, o la imposibilidad de invertir en infraestructuras hídricas estratégicas para Andalucía ante la grave situación de sequía que padecemos», ha manifestado la consejera.

Además, apunta que no sólo se rechaza desde el Gobierno de la Nación, sino que los senadores socialistas andaluces han votado en contra de la petición de Andalucía para que las obras hidráulicas se incluyeran en el PRTR.

«La Junta de Andalucía quiere que los fondos que llegan de Europa sean un mecanismo realmente eficaz y eficiente, y para ello es necesario corregir y mejorar algunas cuestiones detectadas en el plan, que se repiten en el nuevo paquete de fondos o adenda», ha concluido Carolina España.