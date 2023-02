Un total de 4.000 personas, según datos de la Policía Nacional, ha acudido este jueves a la concentración convocada a las 19,30 horas por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) para reivindicar una Unidad de Ictus «completa» y una sanidad pública «digna» para la provincia de Huelva.

Entre los asistentes, además de miembros de Onusap, se han dirigido a los asistentes desde otros colectivos, como el de esclerosis múltiple, que ha reclamado una unidad «completa» en Huelva, así como el exjugador del Recreativo de Huelva y actual segundo entrenador del San Roque de Lepe, Jesús Vázquez.

Vázquez ha relatado que a sus 43 años y con una vida «deportiva y sana» sufrió un ictus en noviembre de 2022 «algo que no piensas que te pueda ocurrir» y ha querido contar su experiencia para que la ciudadanía «entienda la importancia de estar bien arropados, tener una sanidad pública digna y buena» y «reclamar todo lo que nos falta, que es mucho».

Por su parte, el presidente de Onusap y médico intensivista, ha destacado que «es una reunión para reclamar ser como el resto de andaluces» y porque «lo que ha pasado con la Unidad de Ictus puede pasar con la Unidad de Psiquiatría» donde, «de repente, 5.000 enfermos psiquiátricos graves se quedan sin psiquiatra referente en plena pandemia de suicidios o podemos hablar de que cada vez hay menos quirófanos y se opera más en la privada» porque «se están operando solo las urgencias y los cánceres».

«Hay enfermedades que tardan años en operarse y esto está llegando ya a una situación crítica. Perder la Unidad de Ictus hubiese supuesto un paso atrás de décadas, pero no es más que un reflejo de lo que está pasando, de la gestión que se está llevando en esta sanidad», ha dicho antes de decir que el compromiso de cubrir las guardias de neurología «es solo hasta junio», toda vez que ha manifestado que «esto no soluciona los problemas que hay en neurología, con listas de espera de hasta año y medio», por lo que pide «soluciones de más calado y no un parche».

Mora ha señalado que «uno de cada cuatro de nosotros va a tener un ictus a lo largo de su vida, nos puede tocar a cualquiera», así como que «la diferencia de tener una Unidad de Ictus abierta 24 horas durante los 365 días del año es la diferencia de que salgas del hospital y te incorpores a tu trabajo con una vida plena o que salgas en silla de ruedas para toda tu vida», por lo que cree que «la ciudadanía se ha concienciado con esto».

Con respecto a las palabras de la delegada de Salud, Manuela Caro, de que la falta de profesionales sanitarios no es «un problema endémico de Huelva» sino que «es en todo el país», Mora ha señalado que «faltan sanitarios en toda España, pero como Huelva parte de un punto bajo mínimos, estamos en desventaja claramente». «Faltan sanitarios en toda España, pero hacen falta seis en Sevilla y se los llevan de aquí, con lo cual allí no tienen ese problema, lo tenemos en Huelva».

«Mientras tanto aquí aumentan las listas de espera. Hay enfermas con cáncer de mama que tienen que esperar tres meses con un monstruo creciendo y no saben cuándo las van a operar porque un día les dicen que no hay anestesista y otro que no hay quirófano. Eso solo pasa en Huelva porque partimos de una base más baja que el resto de España, pero eso es desde hace décadas», ha subrayado.

De otro lado, y en referencia a las palabras de Caro sobre que le da «muchísima pena» que «con todo lo que ha sufrido la ciudadanía con la pandemia se siga con la línea de conseguir más votos a través de meter miedo», el presidente de Onusap, convocante de la concentración, ha lamentado «estas declaraciones indignantes, fuera de lugar y ruines», porque esta asociación «peleó con el Gobierno anterior, salió a la calle, y peleamos contra este. Ni nos subvenciona ningún partido, ni seguimos el dictado de ningún partido ni lo vamos a seguir. Nosotros estamos con la gente».

Finalmente, se ha referido al decreto aprobado por la Junta de Andalucía, señalando que «incluye el uso de la sanidad privada cuando no haya médicos para atender en la pública, en situación de pandemia o de catástrofe, nuestros centros de salud y hospitales los usará la privada para vernos», por lo que cree que es «una mala perspectiva», toda vez que considera que lo de que no haya chares abiertos en Huelva «es una broma» mientras «el concierto con Pascual, que no ofrece todas las especialidades, dura hasta dentro de cinco años».