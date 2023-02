Junta traslada a los partidos de izquierda: "No vamos a privatizar la sanidad; dejen de infundir miedo"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha querido dejar claro este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno de Juanma Moreno no va a «privatizar nada» en la sanidad pública andaluza y ha pedido a los partidos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que dejen de «infundir miedo» a los andaluces.

Así se ha pronunciado García a raíz de que los grupos de PSOE-A, Vox y Por Andalucía hayan solicitado su comparecencia ante el Pleno para que explique el borrador de orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.

«Este gobierno no va a privatizar nada: N.A.D.A. No es no», según ha sentenciado la consejera, quien ha acusado a los partidos de la oposición de «lanzar acusaciones infundadas» sobre una supuesta privatización de la sanidad, para tratar de «confundir a la opinión pública», ante la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo. «No todo vale en política», ha apuntado.

En varias ocasiones ha querido dejar claro ante el Pleno que el actual Gobierno andaluz no va a «privatizar» la sanidad pública: «Este Gobierno, cuando dice no, es no. No vamos a privatizar la sanidad».

García ha manifestado que el Ejecutivo de Juanma Moreno cree «firmemente» en el sistema sanitario público, donde se han invertido 4.000 millones más y hay 30.000 profesionales sanitarios más que en el año 2018, el último del PSOE-A en la Junta.

Ha agregado que ningún otro Gobierno andaluz ha hecho una apuesta «tan decidida» por la sanidad pública andaluz como el Ejecutivo de Juanma Moreno.

García ha señalado que no se pueden resolver en cuatro años los problemas que llevan «enquistados» más de 35 años.

En relación con el citado borrador de orden, ha explicado que «no es un programa electoral, sino un marco normativo», algo que el PSOE ha hecho muchos años cuando era necesario para la prestación de la asistencia sanitaria. «Ni se externaliza la atención primaria ni ninguna consulta de especialista», ha sentenciado la consejera, quien ha recalcado que esta orden «no viene a privatizar nada, sino a fijar precios máximos a los conciertos sanitarios» para que no pasara como en la época de los gobiernos socialistas, que lo que ocurrió ha llevado al actual Ejecutivo a «pagar indemnizaciones millonarias por los conciertos con hospitales privados».

"estocada mortal"

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto ha manifestado que esta orden conlleva una «privatización» de la atención primaria y es una «estocada mortal» al sistema sanitario público de Andalucía. Ha indicado que, por primera vez en la historia de Andalucía y de España, se pone «precio a las consultas de la atención primaria».

«No entendemos por qué ponen precio a algo que dicen que no van a privatizar», ha indicado la diputada socialista, quien ha alertado de la gravedad de esta situación porque la atención primaria «es el eje vertebrador del sistema sanitario».

El diputado de Vox Rafael Segovia ha defendido que es imprescindible «recentralizar la sanidad», una medida que solo traería «ventajas». Ha indicado que la situación actual de la sanidad andaluza es «igual o más caótica» que la que dejaron los gobiernos del PSOE-A.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha trasladado a la consejera que por muchos «aspavientos» que haga, el problema es que esta orden pone, por primera vez en la historia de Andalucía, que la atención primaria pueda ser prestada «por una empresa privada» y que se pueda permitir a una empresa privada «utilizar los hospitales públicos, pagándoles nosotros». Ha pedido a la consejera que deje de «cargar contra la oposición por poner de manifiesto sus intenciones de privatizar el sistema sanitario público de salud».

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha trasladado a la consejera que con esta orden, «lo cuente como lo cuente, le han pillado con las manos en la masa». «Privatización nada, privatización, todo», ha sentenciado Mora, quien ha preguntado a la consejera si considera «tontos» a los diputados.

La parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha manifestado que la izquierda andaluza ya está «en clave de campaña electoral» y quiere hacer de la sanidad «un campo de batalla» y ahí al PP «no lo van a encontrar», sino «donde los andaluces nos han colocado, que es mejorando la sanidad pública andaluza». A su juicio, los partidos de izquierda están en un «combate para ver quién dice la barbaridad más grande para ver quien se lleva el voto»: «La sanidad sólo les interesa para generar incertidumbre y para el ruido y la bronca política».