El Botànic y CS apoyan rebajar el listón electoral pero ven "complicado" que se pueda aprobar antes de elecciones

PSPV, Compromís y Unides Podem han recalcado este jueves que siempre han defendido la rebaja del listón electoral del 5 al 3 por ciento, pero ven «complicado» que pueda aprobarse la reforma de la Ley Electoral Valenciana (LEV) antes de los próximos comicios porque solo quedan dos plenos y, sobre todo, porque esta modificación requiere un voto más de los 13 con los que actualmente tiene el grupo de CS.

Por su parte, desde la formación naranja, su síndica, Mamen Peris, ha señalado que no ha sido su grupo quien ha abierto ahora «el melón» --ya lo llevaban en su programa en 2015-- y ha apuntado que la posición contraria del presidente de los 'populares', Carlos Mazón, es porque es «un líder un poco frágil y tiene miedo». Desde el PP, el diputado Alfred Castelló replica que «no perderán un minuto en esta maniobra que solo es para salvar al soldado Puig» y Vox se opone a quitar una norma que «ha ayudado a la gobernabilidad manteniendo a partidos insignificantes fuera».

Así, la vicesecretaria general del PSPV, Ana Domínguez, ha señalado que es «complicado» que pueda aprobarse porque solo quedan dos plenos y además esta modificación requiere una mayoría cualificada de dos tercios --66 de los 99 diputados-- lo que requiere un diputado más de los 13 que actualmente tiene Cs tras la salida de cinco parlamentarios. Preguntada por si el PSPV votaría a favor si se consiguen los apoyos ha replicado: «Hay que seguir dialogando y ver qué pasa en las próximas semanas porque queda poco tiempo».

Dominguez ha recalcado que esta medida estaba en el Pacto del Botànic y que el PSPV ya lo planteó en 2020, pero entonces Cs --que sí que tenía los diputados necesarios-- «no quiso y ahora que quiere impulsar esta reforma no tiene los apoyos necesarios». No obstante, aunque sacarla adelante sea «complicado estamos dispuestos a dialogar para llegar consensos».

El diputado de Compromís Josep Nadal ha señalado que

«históricamente» desde su formación han estado a favor de esta rebaja porque «una sociedad moderna y diversa como la valenciana, que es pluripartidista, no puede existir esta barrera antidemocrática» que deja fuera de Les Corts el voto de centenares de miles de personas.

Nadal ha incidido en que se trata de «una barrera injusta pensada para momentos bipartidistas» y «las normas deberían reflejar la realidad actual». En ese sentido, preguntado por si se debería aplicar ya para los próximos comicios, ha señalado que desde Compromís apoyan esta rebaja y «cada uno debe ver qué intereses defiende, si los de la diversidad o los bipartidistas de toda la vida».

Del mismo modo, la portavoz adjunta de Unides Podem Estefania Blanes ha recalcado que «evidentemente» están a favor de esta rebaja porque, de hecho, ha recordado firmaron una PNL para cambiar la ley electoral valenciana que ya recogía esta propuesta.

En ese sentido, ha incidido en que EU lleva décadas reivindicando esta rebaja no porque ya sufrieron quedarse fuera del parlamento valenciano al no alcanzar el 5%, sino para que Les Corts sea «mucho más representativo de la pluralidad social que existe».

No obstante, ha dudado de si se podrá reformar la ley porque «en principio los números no dan» solo con los votos de Cs, que «en su momento lo bloqueó», ha recordado. En ese sentido, ha apuntado que solo podría llevarse al llamado pleno escoba y al respecto ha apuntado que llevar a votación «una modificación de una ley como esta, si no está asegurada su aprobación, no tendría sentido».

Cs critica a mazón

Por su parte, la síndica de Cs, Mamen Peris, ha recalcado que esta reforma se hará cuando se reúnen los 66 votos que se requieren y ha apuntado que ve al presidente del PPCV, Carlos Mazón, «muy nervioso». «No entiendo la postura del PP porque el presidente de Andalucía, Juan Moreno, tenía el listón al 3% y no tenía problema de que entrara ningún partido y ganó con mayoría absoluta», ha señalado. Por ello, ha mantenido que tal vez la postura contraria de Mazón es porque es «un líder un poco frágil, tiene miedo y por eso quiere mantener un listón que es claramente injusto».

En cualquier caso, ha aclarado que su grupo «no ha abierto ahora el melón» y ha recalcado que ya estaba en su programa electoral y ahora se vuelve a plantear para «evitar que 150.000 votos se queden fuera de Les Corts». «Es una barrera injusta», ha señalado.

Por contra, desde el PP el diputado Alfredo Castelló replica: «No vamos a perder un minuto de nuestro tiempo en estas cuestiones que solo tiene que ver con un presidente desnortado y que está haciendo todos los esfuerzos del mundo porque ve que pierde las elecciones». «El salvar al soldado Puig no va con nosotros porque esta es una maniobra que no piensa en las personas, solo en los escaños, y a esto no vamos a jugar porque solo muestra desesperación y desesperanza ante las próximas elecciones», ha apostillado.

Por último, el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, ha señalado que estas «maniobras» de CS son reveladoras de que este partido «ha dejado de confiar en su capacidad de convencer a los valencianos y fía sus posibilidades de sobrevivir» en Les Corts «a la captación de apoyos estratégicos del Botànic».

«El resultado es indiferente para Vox que superará de largo cualquier barrera», ha apostillado Flores, que ha criticado que supone «una alteración de las reglas del juego a última hora, contradice las exigencias el código de buenas prácticas de la UE que desaconsejan una reforma en año electoral y rompe una disposición que ha ayudado a la gobernabilidad manteniendo a partidos insignificantes fuera».