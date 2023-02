Filas de cinco falleros como mínimo y la obligatoriedad de participar ataviado con la indumentaria tradicional valenciana son algunas de las normas de la Ofrenda de las Fallas 2023, que recuperará el paso por la calle San Vicente y la plaza de la Reina cuatro años después tras el fin de la pandemia y las obras de reurbanización de este último enclave.

La normativa, aprobada esta semana por el Pleno de Junta Central Fallera (JCF) --faltará el refrendo de la próxima Asamblea de presidentes de falla-- tienen por objeto establecer las «reglas comunes» que deberán ser respetadas «por la totalidad de comisiones de falla, así como organismos y entidades» invitadas a participar en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados los días 17 y 18 de marzo.

Según se recoge en las instrucciones, consultadas por Europa Press, el cumplimiento de las mismas tiene la finalidad de garantizar «la uniformidad en el desfile de todas aquellas personas que participen en aras a conseguir, debido a la complejidad en su planificación, un desarrollo del acto lo más lucido y organizado posible».

Así, la JCF establece que únicamente se podrá desfilar «en los horarios y recorridos oficiales establecidos y aprobados tanto por el Pleno de la Junta Central Fallera como por la asamblea de presidentes», además de que deberá respetarse «con total puntualidad» los horarios de salida.

Las comisiones deberán desfilar en filas de cinco falleras/os «cómo mínimo» y, en el caso de que el número de integrantes de una comisión no sea múltiplo de cinco, se formarán «tantas filas de cinco componentes como sea posible, las necesarias de cuatro componentes para completar el total de participantes y, en su caso, una fila de tres si fuese necesario para completar la distribución total».

En cualquier caso, se añade, estas filas inferiores a cinco componentes «deberán ir situadas al final de la comisión, no pudiendo ir intercaladas en otros lugares del desfile alterando la distribución general establecida».

Por su parte, la distancia entre las filas será de «aproximadamente de tres metros, incluidos el estandarte de la Comisión, la Senyera y las canastillas de flores que sean portadas» y se remarca que solo «se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las falleras mayores de la comisión respecto del resto de componentes, que podrá ser aproximadamente de cinco metros».

En cuanto a los máximos representantes de las comisiones, la normativa establece que el presidente de la comisión irá integrado en la primera fila, «sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes», mientras que el presidente infantil «podrá desfilar destacado con una separación máxima de tres metros respecto del resto de componentes».

La JCF también recuerda la prohibición de «realizar pasillos de recibimiento por los componentes de la comisión a las falleras mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza de la Virgen o en las salidas establecidas del recorrido oficial», puesto que supone «una paralización del desfile en este punto del recorrido que repercute en el desplazamiento del resto de comisiones».

Indumentaria

Respecto a la indumentaria, en el punto octavo se indica que todos los falleros y falleras que participen en la Ofrenda «deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada en el artículo 64 y 65 del vigente Reglamento Fallero».

Por otro lado, las normas también establecen que las comisiones falleras «no podrán invitar a título particular para participar en la Ofrenda a cualquier otra comisión de falla o colectivo festero no perteneciente al censo de Junta Central Fallera», aunque se permite «la invitación de cortesía que se realice hacia algún colectivo festero con el que se esté hermanado y que nunca superará el número de 10/12 personas».

Sanciones

En el apartado de infracciones, la normativa de la JCF prevé sanciones ante incumplimientos por parte de las comisiones en el número de componentes por fila o la distancia de separación marcada para las filas, en el hecho de «desfilar más personas de las que existan en el censo oficial registrado en JCF e invitar a participar a otras fallas o entidades festeras no censadas», así como a «realizar acciones de cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares durante el recorrido oficial» o a «no vestir la indumentaria tradicional contemplada en el Reglamento Fallero o vistiendo prendas no admitidas como ropa de particular, blusón y similares».

Finalmente, la normativa recoge que la organización de la ofrenda «garantizará la participación de todas las personas atendiendo a criterios de igualdad y accesibilidad» con el objetivo de «continuar fomentando la diversidad e inclusión en nuestra fiesta».

Para ello, se solicita a las comisiones falleras y entidades participantes que informen a JCF «si existe algún caso concreto de diversidad e inclusión de sus participantes, exclusivamente para efectos de la organización del desfile y manteniendo siempre la confidencialidad de mismos».