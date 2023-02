La consejera delegada de Mercadona Online, Juana Roig, ha asegurado, sobre la futura sucesión en la presidencia de Mercadona, que es un «gran reto», y ha subrayado que «tiene más sentido que sea un ejecutivo que alguien de la compañía» para suceder a Juan Roig al frente de la firma.

«Cuando llegue ese momento, y esperemos que quede mucho, veremos. Mercadona es un desafío muy grande», ha subrayado la consejera delegada de Mercadona Online en una entrevista en el podcast tecnológico Itnig recogida por Europa Press, en la que ha subrayado además que «las acciones se heredan, pero el puesto no». «Las acciones se heredan, pero el puesto, veríamos a la persona que estuviera más preparada», ha añadido.

En su opinión, ser la hija del «otro jefe», de Juan Roig (73 años), tiene su parte buena y mala. «Es un palo que tiene su parte buena su parte mala, tienes la etiqueta, lo sabes, y obviamente sé que lo que he hecho en Mercadona Online lo he hecho, sobre todo, porque tengo este apellido», ha señalado.

En otro momento de la entrevista, la hija del presidente de Mercadona ha afirmado que la compañía no saldrá a Bolsa, ni se va a vender. «Hoy en día Mercadona no se vendería por nada», ha señalado la consejera delagada de Mercadona Online, quien ha subrayado que para Juan Roig Mercadona es «su quinta hija». «Estando el accionista actual como número uno, eso no va a suceder», ha señalado, sobre una eventual salida a Bolsa.

Roig ha explicado que la venta 'online' total alcanza 540 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 2% de las ventas globales de Mercadona, y ha confiado en que en un plazo de cinco años llegue a ser el 5%. «Las colmenas que tenemos son rentables», ha añadido.