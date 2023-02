El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha apostado este miércoles por la agilidad administrativa y la ejecución «eficiente» de los fondos y programas europeos, a la vez que ha señalado que «el tiempo de las empresas no coincide con el tiempo de la administración».

Preguntado por los periodistas en Málaga por el informe de la Cámara de Cuentas que apunta a un bajo grado de empleo de los fondos en Andalucía, ha asegurado que «lo hemos trasladado en muchísimas ocasiones. El gran objetivo de tener financiación europea no es tener proyectos y programas para la dinamización o activación del sector productivo, sino que después puedan ejecutarse realmente», ha asegurado.

Sobre esto último ha añadido que «esta es una de las grandes carencias en España y en Andalucía, que el nivel de ejecución de los proyectos no va al ritmo que todos desearíamos. El tiempo de las empresas no coincide con el tiempo de la Administración, por eso hablo de la agilidad administrativa».

Ha concluido señalando que «los empresarios y la sociedad lo que queremos es que los planes y programas, como los Next Generation o el marco comunitario de apoyo, tengan una ejecución eficiente, y respecto de los Next Generation tenemos la percepción de que aún no han llegado a las empresas con la intensidad que quisiéramos», y a renglón seguido ha añadido que «no más de un 15% de los recursos empleados han llegado a las empresas. Ojalá seamos capaces, entre todos, de mejorar esos datos», ha concluido.