Fecoval alerta del riesgo de perder fondos Next Generation para desarrollar barrios y pide un gestor rehabilitador

La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) ha mostrado su «preocupación» por el riesgo que corren los fondos Next Generation para rehabilitación ya adjudicados y cuyas obras deben estar finalizadas en 2026 y ha pedido la activación de la figura del gestor rehabilitación para agilizar los procesos. Así se lo ha trasladado el presidente de la entidad, José Luis Santa Isabel, al director general de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, en un encuentro que han celebrado en la sede de Fecoval, según ha informado en un comunicado.

El director general ha explicado que están previstos encuentros en los que participarán responsables de todas las administraciones y entes involucrados en el tema de rehabilitación: el Instituto Valenciano de la Edificación, las universidades, las empresas y Fecoval, con el objetivo de «generar un modelo que ayude a los ayuntamientos a desarrollar los proyectos de rehabilitación en el plazo fijado».

«Va a ser difícil generar un modelo que permita acabar en 2026 todas las obras aprobadas en el programa de rehabilitación de barrios», ha admitido José Luis Santa Isabel, en especial, «si los ayuntamientos han de encargar los proyectos y licitarlos a través de la Ley de Contratos del Estado, que alarga los plazos e imposibilita acabar las obras cuando exige Bruselas», ha alertado.

Para solucionar este problema, Fecoval ha propuesto a la Generalitat Valenciana activar la figura del «gestor rehabilitador» que, junto con la del agente de rehabilitación, ya existen en la Ley de la Vivienda de la Generalitat Valenciana y que «contribuirían a agilizar enormemente los procesos de redacción de proyectos, licitación y ejecución de los mismos».

«Hemos propuesto a la Generalitat Valenciana que los ayuntamientos contraten mediante concurso un gestor de rehabilitación privado y que este gestor, con la dotación que tiene el ayuntamiento, gestione ese dinero porque esta figura, de naturaleza privada, sí que puede contratar a todas las empresas necesarias para que hagan todos los proyectos de manera simultánea, algo que, a nuestro juicio, no puede hacer un ayuntamiento a la velocidad que los fondos habilitados requieren», ha recalcado.

De esta manera, ha subrayado que los plazos «se acortarían mucho». «Convertiríamos este proceso en una verdadera colaboración público - privada, que es lo que impulsa Europa», ha sostenido.

Actuaciones en 31 barrios de 23 municipios

Al programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio se han acogido 23 municipios, y en total hay planteadas actuaciones en 31 barrios. Está dotado con 160 millones de euros de fondos Next Generation, aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a los que se añaden 16 más (un 10%) que aportan los ayuntamientos y un otros ocho (5%) que tendrán que sufragar los propietarios.

Los municipios ya cuentan con el dinero, tienen delimitados los barrios, tienen un esquema de lo que quieren hacer y ahora tienen que encargar todos los proyectos, licitar las obras, ponerlas en marcha y terminarlas. El programa cubre, según barrios y municipios, la rehabilitación de edificios y viviendas, de barrios y que incorpora también la regeneración del espacio urbano.

Según el presidente de Fecoval, «si organizamos un modelo que funcione y lo convertimos en un modelo de éxito, los ayuntamientos podrán pedir más fondos al Estado a través de la Generalitat, y esta al Estado para que se reclamen a Bruselas, a cargo de los fondos Next Generation o de otros programas de la UE, de manera que este proceso iniciado permanezca en el tiempo».

Vivienda pública

Durante el encuentro mantenido entre Fecoval y Alejandro Aguilar, este último ha puesto encima de la mesa un programa enfocado a la construcción de vivienda asequible sobre suelos públicos, una licitación que termina el día 8 de febrero y que «todo apunta a que puede tener riesgo de quedar desierta», señala la entidad.

Desde Fecoval se ha apuntado que los fondos y los contratistas no entran ahí «porque creemos que no tiene margen de rentabilidad». «El director general nos ha dicho que tiene ilusión de que eso salga, pero albergamos dudas de que sea posible porque no salen los números. Fecoval, en caso de quedar desiertos los concursos, se ofrece para junto con la Generalitat Valenciana modelizar esos contratos de manera que tengan éxito», ha concluido José Luis Santa Isabel.