El escritor Josep Maria Espinàs (Barcelona, 1927) fue un escritor de diversos géneros, viajero dentro y fuera de Catalunya, periodista de opinión, entrevistador televisivo y pionero del movimiento de la Nova Cançó catalana, ya que fue a finales de la década de 1960 uno de los fundadores de Els Setze Jutges.

Su faceta como escritor empezó en 1953, cuando se dio a conocer con la novela 'Com ganivets o flames' (1954), y posteriormente con otras como 'Tots som iguals' (1956) --que se tradujo al inglés y recibió críticas elogiosas en 'The New York Times'--, 'Combat de nit' (1959) y 'L'últim replà' (1962).

Ha escrito también multitud de libros de viajes, protagonizados por la serie 'A peu per', en la que recorría la geografía catalana y del resto de España: empezó en 1989 recorriendo la comarca de la Terra Alta de Barcelona y terminó en 2009 con un viaje por Murcia.

De su vertiente más viajera también destacan 'Viatge al Pirineu de Lleida' (1957) y 'Pels camins de cendra, al Berguedà cremat' (1994).

Además, ha publicado ensayos de divulgación, cuentos infantiles, biografías e incluso canciones; entre ellas, el Himno del Fútbol Club Barcelona junto a Jaume Picas.

Impulsor de la nova cançó

Como impulsor de la Nova Cançó, fue uno de los que introdujeron y popularizaron la 'chanson' francesa en Catalunya, sobre todo gracias al primer disco de Els Setze Jutges, 'Espinàs canta Brassens'.

A partir de ahí cantó por Catalunya durante diez años, con unas canciones marcadas por la poética y lo cotidiano, además de fundar la editora discográfica Concèntric Promotora y el local de música en directo La Cova del Drac, donde actuaba como presentador y cantautor.

También cultivó el periodismo, y entre 1976 y 1999 publicó una columna diaria en el 'Avui', artículos por los que recibió el premio Ciutat de Barcelona de 1983.

Ese mismo año nació TV3, y en esa década destacaron sus largas entrevistas del programa 'Identitats' a personajes de todo tipo que él consideraba prestigiosos o singulares; algunos de ellos, anónimos para el público.

Entre los galardones que atesoraba destacan el Premi Sant Jordi de Novela por 'L'últim replà' (1962), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1983) y el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat (1995).

Tiene obra traducida al alemán, inglés, euskera, castellano, francés, italiano, japonés, holandés, portugués y checo, y desde 1990 publicó sus libros en la editorial La Campana, que fundó junto a Isabel Martí.