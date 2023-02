El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha invitado a «aprovechar» la reunión técnica que se celebra este viernes en torno a la segunda fase del soterramiento de las vías del tren en Almería para reconducir y que Gobierno y Junta «sigan remando y apostando juntos» por la Alta Velocidad y por que «se cumplan los plazos».

«Se está buscando una polémica inútil y cuando un político busca excusas en el adversario o en el otro es que tú no eres capaz de cumplir con lo tuyo», ha dicho para añadir que, tras la ruptura del consenso respecto a esta obra, está que «el Gobierno de Pedro Sánchez se esté dando cuenta de que no llega a tiempo el AVE para 2026 a Almería y esa es su exclusiva responsabilidad».

Sanz ha indicado, asimismo, el «compromiso» del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, con la llegada del AVE a Almería es «inequívoco, indiscutible e irreversible». «Es tan clarísimo que la Junta, que se encarga de la financiación y no de la ejecución de la obra del soterramiento, ha triplicado la partida que teníamos prevista inicialmente», ha trasladado.

A preguntas de los periodistas en Almería sobre un posible «agravio comparativo» por el anuncio de Moreno de la intención de retomar el proyecto para unir con Alta Velocidad Sevilla y Málaga en la misma semana de la polémica por el AVE en la provincia, ha dicho que «no excluye». «Cuando uno está en Sevilla, pues habla de Sevilla y cuando uno está en Almería, pues habla de Almería, y no debe sorprender», ha señalado en alusión al lugar en el que se hizo el citado anuncio.

Sanz, quien ha aludido a la recién creada comisión entre administraciones para el proyecto puerto-ciudad como ejemplo del «impulso» del Gobierno de Juanma Moreno a actuaciones que suponen «una transformación importantísima» para la ciudad, ha reprochado que se haya «pretendido confundir» a la opinión pública «sobre algo que no tiene discusión».

«La apuesta de Juanma Moreno con la llegada del AVE no tiene discusión», ha remarcado para cuestionar una polémica que se acaba «cuando el Gobierno licite la obra». «Si no licita ya, será su culpa, porque la Junta no se encarga de la obra, se encarga de pagar según certificación y el que tiene que certificar la obra es el que la ejecuta. Así que, que licite ya como hemos hecho con el metro de Sevilla», ha apuntillado.

Sanz ha asegurado, asimismo, que si el «problema» es la gestión del parking, que el Gobierno «se quede con la gestión del parking». «Más claro no lo puedo decir», ha afirmado para concluir que «están buscando una polémica inútil y una excusa».

Al hilo de esto, ha subrayado que si el AVE no llega en 2026 a Almería «será responsabilidad de quien tiene que hacer posible que el AVE llegue en 2026 a Almería, exclusiva responsabilidad del Gobierno» porque la Junta tiene que encargarse «sólo de la financiación, que no solo es que la hayamos garantizado, sino que la hemos triplicado».

El consejero andaluz ha instado al ejecutivo a dejar de «generar distorsión» y a «licitar» la obra «si como dicen ya lo tienen todo preparado», así como ha «recuperar la lealtad debida tras buscar una polémica absolutamente fuera de lugar».

«Tienen dudas de si van a ser capaces de que llegue, mientras que nosotros sí garantizamos la financiación, así que es el momento de aprovechar para seguir sumando, seguir remando juntos y seguir apostando por que esta infraestructura llegue y se cumplan los plazos», ha finalizado.